बलौदाबाजार के सिमगा में डूबने से 3 युवकों की मौत, एनीकेट में पानी के तेज बहाव में बहे, एक ने बचाई जान
कुछ दोस्त एनीकेट में घूमने आए थे. इस दौरान हादसा हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2025 at 5:39 PM IST
बलौदाबाजार: जिले में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई. मामला सिमगा थाना क्षेत्र के चंदिया पथरा गांव का है, जहां एनीकेट के पास पानी के तेज बहाव कुछ युवक बह गए. इनमें तीन युवकों की मौत हो गई. उनका शव पानी से बाहर निकाला गया है.
एक ने बचाई जान: बहाव के दौरान एक युवक ने एनीकेट पर बने पत्थर को पकड़ लिया. इससे वह बहने से बच गया और सुरक्षित रहा. वहीं, सिमगा पुलिस और गांव के लोगों ने मिलकर बड़ी मेहनत से उस युवक को पानी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई.
मृतकों की पहचान
- भावेश साहू, पिता संतराम साहू, तारबहार बिलासपुर का रहने वाला
- मुकेश साहू, पिता मानसिंह साहू
- दुलेश्वर साहू, पिता मानसिंह साहू
घूमने आए थे युवा: दीपावली की छुट्टी के चलते बिलासपुर का रहने वाला एक युवक अपने बाकी दोस्तों से मिलने सिमगा आया था. यहीं से सभी दोस्त एनीकेट घुमने आए थे. फिलहाल सिमगा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके.
2 दिन पहले बीजापुर में 3 बच्चों की भी मौत: ऐसा ही हादसा बीजापुर के पाडेडा ग्राम पंचायत के हिरोलीपारा इलाके में भी हुआ. मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे के आसपास गांव के तीन बच्चे आपस में खेलते हुए तालाब में नहाने गए थे. धीरे-धीरे वे पानी के गहरे हिस्से में चले गए और वापस नहीं निकल पाए. आसपास मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बच्चों को डूबते देखा और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक तीनों की सांसें थम चुकी थीं.