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जालौन: शादी में आए तीन युवकों की पहुज नदी में डूबकर मौत, शव बरामद

पहुज नदी में नहाने के दौरान डूबेने से तीन की मौत, परिजनों में कोहराम

पहुज नदी में डूबकर तीन की मौत
पहुज नदी में डूबकर तीन की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 4:52 PM IST

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जालौन: मध्य प्रदेश के भिंड जिले से शादी समारोह में शामिल होने आए तीन युवकों की जालौन की पहुज नदी में डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद घंटों चले रेस्क्यू अभियान के बाद तीनों शव बरामद कर लिए गए. घटना के बाद परिवार और मृतकों के गांवों में मातम का माहौल.

सीओ अंबुज सिंह यादव के अनुसार, माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुरा गांव के पास पहुज नदी में गुरुवार को 17 युवक नहाने पहुंचे थे. सभी युवक रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आए थे. नहाने के दौरान जगमोहन बघेल (19) पुत्र चरण सिंह, सुधीर बघेल (15) पुत्र जगदीश, अवनीश यादव (20) पुत्र गंगा यादव नदी के गहरे हिस्से में चले गए. साथियों को कुछ समझ में आता, तब तक तीनों डूब गए.

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद युवकों और ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना पर एसडीएम विनय कुमार मौर्य, सीओ अंबुज सिंह यादव तथा माधौगढ़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. प्रशासन ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया. घंटों रेस्क्यू अभियान के बाद तीनों युवकों के शव को बरामद कर लिया गया.

हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए. शव निकलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. हालांकि, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाई शुरू कर दी.

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