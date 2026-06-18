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जालौन: शादी में आए तीन युवकों की पहुज नदी में डूबकर मौत, शव बरामद

जालौन: मध्य प्रदेश के भिंड जिले से शादी समारोह में शामिल होने आए तीन युवकों की जालौन की पहुज नदी में डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद घंटों चले रेस्क्यू अभियान के बाद तीनों शव बरामद कर लिए गए. घटना के बाद परिवार और मृतकों के गांवों में मातम का माहौल.

सीओ अंबुज सिंह यादव के अनुसार, माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुरा गांव के पास पहुज नदी में गुरुवार को 17 युवक नहाने पहुंचे थे. सभी युवक रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आए थे. नहाने के दौरान जगमोहन बघेल (19) पुत्र चरण सिंह, सुधीर बघेल (15) पुत्र जगदीश, अवनीश यादव (20) पुत्र गंगा यादव नदी के गहरे हिस्से में चले गए. साथियों को कुछ समझ में आता, तब तक तीनों डूब गए.

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद युवकों और ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना पर एसडीएम विनय कुमार मौर्य, सीओ अंबुज सिंह यादव तथा माधौगढ़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. प्रशासन ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया. घंटों रेस्क्यू अभियान के बाद तीनों युवकों के शव को बरामद कर लिया गया.