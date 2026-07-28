खूंटी में भीड़ का कहर, बकरी चोरी के शक में तीन युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा, एक की मौत, DSP बोले- मॉब लिंचिंग का मामला
खूंटी में बकरी चोरी के शक में तीन युवकों की पिटाई की गई, जिनमें से एक की मौत हो गई.
Published : July 28, 2026 at 3:40 PM IST
रांची/खूंटी: खूंटी जिले से भीड़ की हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है. मुरहू थाना क्षेत्र के बिंदादीरी गांव में बकरी चोरी के संदेह में ग्रामीणों ने चार युवकों को पकड़ लिया. आरोप है कि भीड़ ने तीन युवकों को लाठी-डंडों और हॉकी स्टिक से बेरहमी से पीटा और फिर जंगल में ले जाकर पेड़ों से बांध दिया. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं. डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने घटना की पुष्टि की है और इसको मॉब लिंचिंग करार दिया है.
रविवार देर रात बेरहमी से की गई पिटाई
पुलिस के मुताबिक रविवार देर रात गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के बगनी गांव के चार युवक ऑल्टो कार से बिंदादीरी गांव पहुंचे थे. ग्रामीणों का आरोप है कि वे बकरी चोरी करने आए थे. बकरियों के शोर के बाद गांव के लोग इकट्ठा हो गए और चारों युवकों को घेर लिया. इसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई और उन्हें रातभर जंगल में अलग-अलग पेड़ों से बांधकर रखा गया.
सोमवार को पेड़ से बंधे मिले तीन युवक
सोमवार सुबह घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने जंगल से दिलदार अंसारी, फिरोज अंसारी और निजाम अंसारी को मुक्त कराया. गंभीर रूप से घायल दिलदार अंसारी की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. फिरोज अंसारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि चौथा युवक गुड्डू अंसारी रात में ही किसी तरह वहां से निकलकर ऑल्टो कार लेकर भाग गया.
ग्रामीणों की पहचान करने में जुटी पुलिस
मामले को लेकर डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि बकरी चोरी की शिकायत के बाद ग्रामीणों द्वारा मारपीट किए जाने की सूचना मिली थी. घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच के आधार पर यह मामला मॉब लिंचिंग का प्रतीत होता है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और भीड़ की हिंसा में किन-किन लोगों की भूमिका रही.
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