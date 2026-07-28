ETV Bharat / state

खूंटी में भीड़ का कहर, बकरी चोरी के शक में तीन युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा, एक की मौत, DSP बोले- मॉब लिंचिंग का मामला

घायल युवक को ले जाते अस्पताल ( Etv Bharat )