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धनबाद में मंत्र से गहने शुद्ध करने का झांसा, ग्रामीणों ने तीन युवकों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले

धनबाद में साधु के भेष में एक महिला से ठगी करने की कोशिश की. जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

Arrested on charges of fraud
ठगी के आरोपी गिरफ्तार (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 7:50 AM IST

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धनबाद: जिले के मैथन ओपी क्षेत्र में साधु के भेष में महिलाओं को झांसे में लेकर ठगी करने वाले तीन युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. आरोपियों पर धार्मिक बातों और टोटका के नाम पर लोगों को भरोसे में लेकर ज्वेलरी ठगने का आरोप है. पुलिस तीनों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.

साधु के भेष में महिला के घर पहुंचे आरोपी

घटना मैथन ओपी क्षेत्र की है. यहां पीड़िता अंजू मंडल के घर तीन युवक साधु के वेश में पहुंचे. पहले उन्होंने पानी मांगा और फिर बातचीत के दौरान पूजा-पाठ, ग्रह दोष और टोना टोटका की बातें शुरू की. युवकों ने महिला को भरोसे में लेते हुए कहा कि घर के गहनों का मंत्रोच्चार से शुद्धिकरण कराने पर परिवार में सुख-शांति और किसी तरह की अनहोनी नहीं होगा.

जानकारी देती पीड़ित महिला (Etv bharat)

ऐसे ठगे महिला के गहने

जिसके बाद महिला उनकी बातों में आ गई और घर के जेवरात निकालकर ले आई. इसके बाद आरोपियों ने गहनों को कपड़े में बांधने का नाटक किया और एक साड़ी में गांठ लगाकर महिला को थमा दिया. कुछ देर बाद महिला को शक हुआ. जब आसपास की महिलाओं के साथ गांठ खोली गई तो उसमें जेवरात गायब थे. ठगी का एहसास होते ही महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठे हो गए.

तीनों युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा

ग्रामीणों ने तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू की और पीछा करते हुए तीनों युवकों को पकड़ लिया. लोगों ने तीनों को दबोचकर मैथन थाना पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई. बताया जा रहा है कि पकड़े गए तीनों युवक बिहार के रहने वाले हैं.

ग्रामीणों से जागरूक रहने की अपील

फिलहाल मैथन थाना पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने इलाके में पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं. घटना के बाद इलाके में लोगों से सतर्क रहने और अनजान लोगों के झांसे में नहीं आने की अपील की जा रही है.

ग्रामीणों के द्वारा तीन संदिग्धों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है. पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है. फिलहाल पुलिस को कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है:- लिलेश्वर महतो, एसडीपीओ, निरसा

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धनबाद में ठगी
धनबाद में साधु भेष में ठगी
THREE YOUTHS ARRESTED IN DHANBAD

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