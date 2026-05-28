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धनबाद में मंत्र से गहने शुद्ध करने का झांसा, ग्रामीणों ने तीन युवकों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले

धनबाद: जिले के मैथन ओपी क्षेत्र में साधु के भेष में महिलाओं को झांसे में लेकर ठगी करने वाले तीन युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. आरोपियों पर धार्मिक बातों और टोटका के नाम पर लोगों को भरोसे में लेकर ज्वेलरी ठगने का आरोप है. पुलिस तीनों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.

साधु के भेष में महिला के घर पहुंचे आरोपी

घटना मैथन ओपी क्षेत्र की है. यहां पीड़िता अंजू मंडल के घर तीन युवक साधु के वेश में पहुंचे. पहले उन्होंने पानी मांगा और फिर बातचीत के दौरान पूजा-पाठ, ग्रह दोष और टोना टोटका की बातें शुरू की. युवकों ने महिला को भरोसे में लेते हुए कहा कि घर के गहनों का मंत्रोच्चार से शुद्धिकरण कराने पर परिवार में सुख-शांति और किसी तरह की अनहोनी नहीं होगा.

जानकारी देती पीड़ित महिला (Etv bharat)

ऐसे ठगे महिला के गहने

जिसके बाद महिला उनकी बातों में आ गई और घर के जेवरात निकालकर ले आई. इसके बाद आरोपियों ने गहनों को कपड़े में बांधने का नाटक किया और एक साड़ी में गांठ लगाकर महिला को थमा दिया. कुछ देर बाद महिला को शक हुआ. जब आसपास की महिलाओं के साथ गांठ खोली गई तो उसमें जेवरात गायब थे. ठगी का एहसास होते ही महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठे हो गए.