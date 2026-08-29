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नेपाल त्रासदी में मोतिहारी के भी 3 युवक हैं लापता, लोगों के मन में बैठा डर

मोतिहारी : नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक त्रासदी के बीच पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. बीजधरी थाना क्षेत्र के बाथना पंचायत अंतर्गत जगिरहां गांव के तीन युवक नेपाल में लापता बताए जा रहे हैं. पिछले चार दिनों से तीनों युवकों का अपने परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. परिजन लगातार मोबाइल पर फोन कर रहे हैं, लेकिन किसी का फोन बंद मिल रहा है तो किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है.

कौन-कौन हैं लापता? : लापता युवकों की पहचान जगिरहां गांव के वार्ड संख्या-9 निवासी रामबाबू साह, मुनिल कुमार साह और प्रमोद प्रसाद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि तीनों आपस में रिश्ते में भाई हैं. पिछले करीब पांच वर्षों से नेपाल में रहकर काम कर रहे थे.

जुलाई और अगस्त में गए थे नेपाल : परिजनों के मुताबिक, तीनों युवक नेपाल के रसुवा जिले के माइलुंग स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते थे. कुछ समय पहले तीनों अपने घर आए थे, जिसके बाद अलग-अलग तारीखों में वापस नेपाल लौट गए. परिजन वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि रामबाबू साह 10 जुलाई को नेपाल गए थे, जबकि प्रमोद प्रसाद 22 जुलाई और मुनिल कुमार साह 15 अगस्त को नेपाल गए थे.

''26 अगस्त की सुबह रामबाबू साह से फोन पर बातचीत भी हुई थी. इसके बाद नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की खबर सामने आने लगी और तीनों युवकों से संपर्क टूट गया. परिवार के सदस्य लगातार तीनों के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी बात नहीं हो पा रही है.''- वीरेंद्र प्रसाद, लापता युवकों के परिजन

संबंधित अधिकारियों से संपर्क : मामले की जानकारी परिजनों ने केसरिया के बीजधरी थाना पुलिस को भी दी है. परिजनों ने प्रशासन से नेपाल में संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर तीनों युवकों की तलाश कराने की मांग की है. चार दिनों से संपर्क नहीं होने के कारण परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. परिवार के लोगों को आशंका है कि नेपाल में आई बाढ़ और त्रासदी के बीच तीनों किसी मुश्किल में फंस गए हैं.