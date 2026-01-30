ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण हादसा, स्कूल बस से टकराई बाइक, तीन युवकों की दर्दनाक मौत

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले में सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. जहां खटीमा के प्रतापपुर इलाके में बाइक और निजी स्कूल बस से आमने-सामने की टक्कर हो गई. जिसमें बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. ऐसे में तीनों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद मृत घोषित कर दिया. वहीं, एक साथ तीन घरों के चिराग बुझने से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

झनकट से वापस घर लौट रहे थे बाइक सवार युवक: जानकारी के मुताबिक, 30 जनवरी को खटीमा के प्रतापपुर वार्ड नंबर 7 निवासी देवेंद्र राणा, राजेश राणा उर्फ बिल्ला और राजेश राणा बाइस से किसी काम से झनकट आए थे. जो देर शाम झनकट से वापस घर लौट रहे थे. तभी गुरुद्वारा फार्म के पास नानकमत्ता से बच्चों को घर छोड़ने आ रही एक निजी स्कूल की बस से उनकी बाइक भिड़ंत हो गई.

सदमे में परिवार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

हादसे में तीनों युवकों की दर्दनाक मौत: हादसे में तीनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी. इसके बाद तीनों घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों से उप जिला अस्पताल खटीमा पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत करार दिया.