उत्तराखंड में भीषण हादसा, स्कूल बस से टकराई बाइक, तीन युवकों की दर्दनाक मौत

उधम सिंह नगर के खटीमा में निजी स्कूल बस और बाइक की टक्कर, एक साथ तीन घरों के बुझे चिराग, तीनों परिवार में पसरा मातम

KHATIMA BIKE ACCIDENT
हादसे में मृतक युवक (फाइल फोटो- Family Members)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 30, 2026 at 9:58 PM IST

3 Min Read
खटीमा: उधम सिंह नगर जिले में सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. जहां खटीमा के प्रतापपुर इलाके में बाइक और निजी स्कूल बस से आमने-सामने की टक्कर हो गई. जिसमें बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. ऐसे में तीनों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद मृत घोषित कर दिया. वहीं, एक साथ तीन घरों के चिराग बुझने से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

झनकट से वापस घर लौट रहे थे बाइक सवार युवक: जानकारी के मुताबिक, 30 जनवरी को खटीमा के प्रतापपुर वार्ड नंबर 7 निवासी देवेंद्र राणा, राजेश राणा उर्फ बिल्ला और राजेश राणा बाइस से किसी काम से झनकट आए थे. जो देर शाम झनकट से वापस घर लौट रहे थे. तभी गुरुद्वारा फार्म के पास नानकमत्ता से बच्चों को घर छोड़ने आ रही एक निजी स्कूल की बस से उनकी बाइक भिड़ंत हो गई.

Khatima Bike Accident
सदमे में परिवार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

हादसे में तीनों युवकों की दर्दनाक मौत: हादसे में तीनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी. इसके बाद तीनों घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों से उप जिला अस्पताल खटीमा पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत करार दिया.

Khatima Bike Accident
रोते बिलखते परिजन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

सूचना पर उप जिला अस्पताल पहुंची नानकमत्ता पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया. जिनका पोस्टमार्टम शनिवार को किया जाएगा. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजन और ग्रामीण उप जिला अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Khatima Bike Accident
हादसे के बाद अस्पताल में परिजन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

सड़क हादसे में मौत-

  1. देवेंद्र सिंह राणा पुत्र उमेश सिंह राणा (उम्र 27 वर्ष), निवासी- प्रतापपुर वार्ड नंबर 7, खटीमा
  2. राजेश सिंह राणा पुत्र पंचम सिंह राणा (उम्र 35 वर्ष), निवासी- प्रतापपुर वार्ड नंबर 7, खटीमा
  3. राजेश सिंह राणा उर्फ बिल्ला पुत्र दर्शन सिंह (उम्र 27 वर्ष), निवासी- प्रतापपुर वार्ड नंबर 7, खटीमा

बिलख रहे परिजन: बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा तीन बहनों में परिवार का इकलौता बेटा था. जो राजमिस्त्री का काम करता था. अभी उसकी शादी नहीं हुई थी. वहीं, राजेश सिंह राणा अपने पीछे पत्नी शिशुकला, 9 साल की बेटी रितिका, 6 साल की जेसिका को रोता बिलखता छोड़ गया.

Khatima Bike Accident
अस्पताल में पुलिस की गाड़ी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

राजेश भी राजमिस्त्री का काम करता था. राजेश के दो भाई हैं. वहीं, दूसरे राजेश सिंह राणा उर्फ बिल्ला पुत्र दर्शन सिंह अविवाहित था. राजेश मजदूरी का काम करता था. उसके तीन भाई हैं. एक साथ तीन घरों के चिराग बुझने से पूरे गांव मातम पसरा हुआ है. सभी इस घटना से आहत हैं.

"सड़क हादसे के बाद तीन युवकों को अस्पताल लाया गया था. जिनकी जान जा चुकी थी."- सिमरनजीत सिंह, डॉक्टर, नागरिक अस्पताल, खटीमा

