ETV Bharat / state

एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन के आरोपी तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी है. चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 9 मार्च को जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने जिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दी है उनमें दिव्यांश गिरधर, भूदेव शर्मा और कुबेर मीणा शामिल हैं.

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने आज ही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीशर्ट को डिजाइन करने वाले आरोपी को अंतरिम जमानत दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने ये आदेश दिया. सेशंस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर उसे आरोपी को गिरफ्तार करने की जरुरत पड़ती है तो वो याचिकाकर्ता को एक हफ्ते की नोटिस देंगे.