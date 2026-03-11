ETV Bharat / state

एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन के आरोपी तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत मिली

पटियाला हाउस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.

तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत मिली
तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत मिली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 11, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी है. चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 9 मार्च को जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने जिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दी है उनमें दिव्यांश गिरधर, भूदेव शर्मा और कुबेर मीणा शामिल हैं.

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने आज ही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीशर्ट को डिजाइन करने वाले आरोपी को अंतरिम जमानत दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने ये आदेश दिया. सेशंस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर उसे आरोपी को गिरफ्तार करने की जरुरत पड़ती है तो वो याचिकाकर्ता को एक हफ्ते की नोटिस देंगे.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उमेश चंद्र पडाला ने ने जिस टीशर्ट को डिजाइन किया था वही टीशर्ट पहनकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में प्रदर्शन किया था. इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी. 28 फरवरी को ही सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मार्च को चिब को जमानत पर लगी रोक को हटा दिया था. इस मामले में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

ये भी पढ़ें:

  1. Ai Summit शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली
  2. AI समिट में प्रदर्शन के आरोपी तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
  3. एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
  4. एआई समिट में प्रदर्शन के दौरान उपयोग किए गए टीशर्ट डिजाइनर को मिली अंतरिम जमानत

TAGGED:

AI SUMMIT SHIRTLESS PROTEST
शर्टलेस प्रदर्शन मामला
AI समिट शर्टलैस प्रोटेस्ट
एआई समिट शर्टलेस प्रदर्शन
AI SUMMIT SHIRTLESS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.