आईआईटी-आईएसएम के युवा वैज्ञानिक पीएम ECRG ग्रांट से सम्मानित, रसायन के क्षेत्र में स्थापित किया नया आयाम
आईआईटी आईएसएम धनबाद के तीन युवा वैज्ञानिक पीएम ECRG ग्रांट से सम्मानित किए गये हैं.
Published : April 12, 2026 at 3:07 PM IST
धनबादः देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल आईआईटी आईएसएम का नाम एक बार अपनी खोज को लेकर फिर से सुर्खियों में है. इस बार रसायन एवं केमिकल बायोलॉजी विभाग के तीन युवा फैकल्टी को सम्मान मिला है.
रसायन एवं केमिकल बायोलॉजी विभाग के तीन युवा फैकल्टी, प्रो. अनन्या बनिक, प्रो. जादब माझी और प्रो. सुनील पुलेटिकुर्ति को प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट (PM ECRG) से सम्मानित किया गया है. यह उपलब्धि न सिर्फ इन शिक्षकों की शोध क्षमता को दर्शाती है, बल्कि संस्थान की बढ़ती शोध प्रतिष्ठा का भी संकेत है.
प्रो. अनन्या बनिक का शोध ठोस अवस्था रसायन के क्षेत्र में केंद्रित है. जहां वे ऊर्जा रूपांतरण और स्टोरेज के लिए उन्नत मटेरियल, विशेष रूप से सॉलिड स्टेट बैटरियां और आयोनिक कंडक्टर पर काम कर रही हैं. उनका काम भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
वहीं, प्रो. जादब माझी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं. उनका शोध फोटोरिडॉक्स, ऑर्गेनोमेटालिक और बायोकैटालिसिस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में टिकाऊ और प्रभावी सिंथेसिस तकनीकों के विकास पर केंद्रित है, जो केमिकल इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है.
प्रो. सुनील पुलेटिकुर्ति का कार्य फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस और उनके ड्रग डिलीवरी सिस्टम में उपयोग पर आधारित है. इसके साथ ही वे माइक्रोरिएक्टर तकनीक, लिपिड ऑक्सीडेशन और जीवन की रासायनिक उत्पत्ति जैसे जटिल विषयों पर भी शोध कर रहे हैं, जो मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए अहम हैं.
विभागाध्यक्ष प्रो. सुमंत कुमार पाधी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान युवा फैकल्टी के उत्कृष्ट शोध कार्य का प्रमाण है और संस्थान में उच्च स्तरीय रिसर्च वातावरण को मजबूत करता है.
PM ECRG एक अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी ग्रांट है, जिसका उद्देश्य शुरुआती करियर के शोधकर्ताओं को नवाचार और प्रभावशाली अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना है. इस उपलब्धि से आईआईटी (आईएसएम) धनबाद एक बार फिर देश के अग्रणी शोध संस्थानों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है.
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