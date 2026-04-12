ETV Bharat / state

आईआईटी-आईएसएम के युवा वैज्ञानिक पीएम ECRG ग्रांट से सम्मानित, रसायन के क्षेत्र में स्थापित किया नया आयाम

धनबादः देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल आईआईटी आईएसएम का नाम एक बार अपनी खोज को लेकर फिर से सुर्खियों में है. इस बार रसायन एवं केमिकल बायोलॉजी विभाग के तीन युवा फैकल्टी को सम्मान मिला है.

रसायन एवं केमिकल बायोलॉजी विभाग के तीन युवा फैकल्टी, प्रो. अनन्या बनिक, प्रो. जादब माझी और प्रो. सुनील पुलेटिकुर्ति को प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट (PM ECRG) से सम्मानित किया गया है. यह उपलब्धि न सिर्फ इन शिक्षकों की शोध क्षमता को दर्शाती है, बल्कि संस्थान की बढ़ती शोध प्रतिष्ठा का भी संकेत है.

प्रो. अनन्या बनिक का शोध ठोस अवस्था रसायन के क्षेत्र में केंद्रित है. जहां वे ऊर्जा रूपांतरण और स्टोरेज के लिए उन्नत मटेरियल, विशेष रूप से सॉलिड स्टेट बैटरियां और आयोनिक कंडक्टर पर काम कर रही हैं. उनका काम भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

वहीं, प्रो. जादब माझी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं. उनका शोध फोटोरिडॉक्स, ऑर्गेनोमेटालिक और बायोकैटालिसिस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में टिकाऊ और प्रभावी सिंथेसिस तकनीकों के विकास पर केंद्रित है, जो केमिकल इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है.

प्रो. सुनील पुलेटिकुर्ति का कार्य फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस और उनके ड्रग डिलीवरी सिस्टम में उपयोग पर आधारित है. इसके साथ ही वे माइक्रोरिएक्टर तकनीक, लिपिड ऑक्सीडेशन और जीवन की रासायनिक उत्पत्ति जैसे जटिल विषयों पर भी शोध कर रहे हैं, जो मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए अहम हैं.