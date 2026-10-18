भदोही में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत; अनियंत्रित बाइक नाले में गिरी, एक बाइक पर सवार थे तीनों
औराई क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 5:19 PM IST
भदोही : औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे के इटवा गांव में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों युवक बाइक से काम खत्म करके अपने घर मेदिनीपुर जा रहे थे. हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
प्रत्यदर्शी दिनेश कुमार ने बताया कि वह रास्ते से साइकिल से गुजर रहे थे. इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. बाइक पर तीन लोग सवार थे. तीनों युवक नेशनल हाईवे के नाले में गिर गये. सभी के सिर में चोटें आईं थीं.
औराई क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी है. तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. मामले की जांच भी की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे के इटवा गांव में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. रविवार को तीन युवक बाइक से काम खत्म करके अपने घर मेदिनीपुर जा रहे थे. इस दौरान दोपहर करीब 2:00 बजे अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकराकर नेशनल हाईवे के नाले में जा गिरी.
इस दौरान तीनों युवकों को गंभीर चोटें आ गईं. हादसे के दौरान मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई. स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को बुलाया. तीनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. तीनों युवकों की पहचान विवेक (29), सूरज (20) और पुनीत (19) के रूप में हुई है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, सूरज परिवार का अकेला लड़का था. वह सूरत से आज ही सुबह आया था. उसके पिता मुंबई में मजदूरी का काम करते हैं. वहीं, विवेक चार भाइयों में तीसरे नंबर का था. वह भी गुजरात की एक कंपनी में मजदूरी करता था. उसके पिता भी उसी कंपनी में काम करते हैं. वहीं, तीसरे युवक विवेक की शादी हो चुकी है.
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