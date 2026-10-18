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भदोही में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत; अनियंत्रित बाइक नाले में गिरी, एक बाइक पर सवार थे तीनों

पुनीत, विवेक और सूरज (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

भदोही : औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे के इटवा गांव में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों युवक बाइक से काम खत्म करके अपने घर मेदिनीपुर जा रहे थे. हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

प्रत्यदर्शी दिनेश कुमार ने बताया कि वह रास्ते से साइकिल से गुजर रहे थे. इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. बाइक पर तीन लोग सवार थे. तीनों युवक नेशनल हाईवे के नाले में गिर गये. सभी के सिर में चोटें आईं थीं.