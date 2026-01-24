ETV Bharat / state

उन्नाव में बेकाबू बाइक साइन बोर्ड से टकराई; तीन युवकों की मौत

उन्नाव: थाना पुरवा क्षेत्र के अचलगंज–पुरवा मार्ग पर लोन नदी के पास शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार बाइक ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लोहे के साइन बोर्ड से टकरा गई, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई. वहीं मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.





जानकारी के अनुसार, बाइक सवार तीन युवक अचलगंज की ओर पुरवा की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान लोन नदी के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक लोहे के साइन बोर्ड से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए. हादसे में मोटरसाइकिल सवार अनुराग (31) पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम अड़ौजी और राहुल पाल (26 ) पुत्र काली प्रसाद निवासी बेसकखेड़ा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीसरे युवक सौरभ गौतम (25) पुत्र संतोष गौतम निवासी ग्राम तौर गंभीर रूप से घायल हो गया.



सूचना मिलते ही थाना पुरवा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सौरभ गौतम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पुरवा भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया. पुलिस के अनुसार इलाज के दौरान सौरभ गौतम की भी मौत हो गई. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंच गए. घटना स्थल पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गए.