ETV Bharat / state

उन्नाव में बेकाबू बाइक साइन बोर्ड से टकराई; तीन युवकों की मौत

सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे.

उन्नाव में सड़क हादसा
उन्नाव में सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 7:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नाव: थाना पुरवा क्षेत्र के अचलगंज–पुरवा मार्ग पर लोन नदी के पास शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार बाइक ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लोहे के साइन बोर्ड से टकरा गई, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई. वहीं मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जानकारी के अनुसार, बाइक सवार तीन युवक अचलगंज की ओर पुरवा की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान लोन नदी के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक लोहे के साइन बोर्ड से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए. हादसे में मोटरसाइकिल सवार अनुराग (31) पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम अड़ौजी और राहुल पाल (26 ) पुत्र काली प्रसाद निवासी बेसकखेड़ा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीसरे युवक सौरभ गौतम (25) पुत्र संतोष गौतम निवासी ग्राम तौर गंभीर रूप से घायल हो गया.


सूचना मिलते ही थाना पुरवा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सौरभ गौतम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पुरवा भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया. पुलिस के अनुसार इलाज के दौरान सौरभ गौतम की भी मौत हो गई. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंच गए. घटना स्थल पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गए.


पुरवा कोतवाली इंचार्ज अमरनाथ सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हुई है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: उन्नाव में सड़क हदासे में दो युवकों की मौत, बाजार से एक साथ घर लौट रहे थे, तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर

यह भी पढ़ें: उन्नाव के भाजयुमो नेता हैप्पी राजपूत की सड़क हादसे में मौत, दो अन्य की हालत नाजुक

TAGGED:

PURWA POLICE STATION
ROAD ACCIDENT UNNAO
UP ROAD ACCIDENT
UNNAO NEWS
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.