Great Indian Bustard : गोडावण के नन्हे चूजों ने रिवाइल्डिंग टनल में रखा कदम, प्राकृतिक माहौल में सीखेंगे जंगल का जीवन
रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में नव-निर्मित रिवाइल्डिंग टनल में पहली बार तीन नन्हे गोडावण चूजों को छोड़ा गया है.
Published : July 26, 2026 at 2:50 PM IST
जैसलमेर: राजस्थान के लिए गर्व और गोडावण संरक्षण अभियान के लिए ऐतिहासिक पल सामने आया है. रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में नव-निर्मित रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण पूरा होने के बाद पहली बार तीन नन्हे गोडावण चूजों को इस विशेष टनल में छोड़ा गया है. यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश में गोडावण संरक्षण की दिशा में नई शुरुआत और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है.
अब तक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में तैयार होने वाले गोडावण के चूजे इंसानों की देखरेख और संपर्क में बड़े होते थे. ऐसे में जब उन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाता था, तो प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना उनके लिए चुनौती बन जाता था. इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से इस अत्याधुनिक रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण किया गया है. अब पहली बार तीनों नन्हे चूजे अगले चार महीने तक इसी विशेष टनल में रहेंगे.
यहां उन्हें ऐसा वातावरण मिलेगा, जहां इंसानों की मौजूदगी लगभग पूरी तरह खत्म रहेगी. भोजन बाहर से उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति का सीधा संपर्क इन चूजों से नहीं होगा. उनकी हर गतिविधि पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाएगी, ताकि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उनके विकास पर नजर रखी जा सके. इस दौरान चूजे प्राकृतिक वातावरण में रहना, भोजन की तलाश करना, खुले क्षेत्र में विचरण करना और जंगल के अनुरूप खुद को ढालना सीखेंगे. उद्देश्य यही है कि जब इन्हें चार महीने बाद डेजर्ट नेशनल पार्क के प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाए, तब वे पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर जंगल में सुरक्षित जीवन जी सकें.
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डेजर्ट नेशनल पार्क के उप वन संरक्षक अशोक सिंह के अनुसार, अब रामदेवरा और सैम स्थित दोनों कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटरों में गोडावण की संख्या संतोषजनक स्तर तक पहुंच चुकी है. ऐसे में संरक्षण अभियान का अगला चरण गोडावण को प्राकृतिक वातावरण के लिए तैयार करना है. इसी सोच के साथ रिवाइल्डिंग टनल विकसित की गई है, ताकि कैप्टिव ब्रीडिंग से तैयार पक्षियों को सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा जा सके.
वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक गोडावण संरक्षण अभियान में मील का पत्थर साबित हो सकती है. लंबे समय से जिस योजना पर काम चल रहा था, वह अब धरातल पर उतर चुकी है. पहली बार तीन नन्हे गोडावण चूजों का इस टनल में प्रवेश इस बात का संकेत है कि अब संरक्षण अभियान केवल प्रजनन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पक्षियों को प्राकृतिक जीवन के लिए पूरी तरह तैयार भी किया जाएगा.
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देश के सबसे दुर्लभ पक्षियों में शामिल गोडावण की संख्या बढ़ाने और उसे फिर से राजस्थान के रेगिस्तान में स्वाभाविक रूप से विचरण करते देखने का सपना अब एक कदम और करीब पहुंच गया है. रामदेवरा की यह उपलब्धि न केवल जैसलमेर, बल्कि पूरे देश के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रही है. आने वाले महीनों में जब यही नन्हे चूजे खुले रेगिस्तान में आत्मविश्वास के साथ उड़ान भरेंगे और प्राकृतिक जीवन जिएंगे, तब यह रिवाइल्डिंग टनल अपनी सफलता की सबसे बड़ी मिसाल बनेगी.
इतिहास रचा गया : पहली बार रिवाइल्डिंग टनल में पहुंचे 3 गोडावण चूजे.
प्रमुख तथ्य :
- 3 नन्हे गोडावण चूजे पहली बार रिवाइल्डिंग टनल में पहुंचे.
- 9.25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई अत्याधुनिक रिवाइल्डिंग टनल.
- 4 महीने तक टनल में रहेंगे गोडावण चूजे.
- 24 घंटे CCTV कैमरों से होगी निगरानी.
- बिना इंसानी संपर्क के प्राकृतिक जीवन सीखेंगे चूजे.
- भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन सीधा मानवीय संपर्क नहीं होगा.
- प्राकृतिक वातावरण में भोजन की तलाश और विचरण करना सीखेंगे.
- चार महीने बाद डेजर्ट नेशनल पार्क में रिवाइल्डिंग की तैयारी.
(सोर्स : अशोक सिंह, ACF-DNP)