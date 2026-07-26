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Great Indian Bustard : गोडावण के नन्हे चूजों ने रिवाइल्डिंग टनल में रखा कदम, प्राकृतिक माहौल में सीखेंगे जंगल का जीवन

जैसलमेर: राजस्थान के लिए गर्व और गोडावण संरक्षण अभियान के लिए ऐतिहासिक पल सामने आया है. रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में नव-निर्मित रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण पूरा होने के बाद पहली बार तीन नन्हे गोडावण चूजों को इस विशेष टनल में छोड़ा गया है. यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश में गोडावण संरक्षण की दिशा में नई शुरुआत और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है.

अब तक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में तैयार होने वाले गोडावण के चूजे इंसानों की देखरेख और संपर्क में बड़े होते थे. ऐसे में जब उन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाता था, तो प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना उनके लिए चुनौती बन जाता था. इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से इस अत्याधुनिक रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण किया गया है. अब पहली बार तीनों नन्हे चूजे अगले चार महीने तक इसी विशेष टनल में रहेंगे.

अशोक सिंह ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaisalmer)

यहां उन्हें ऐसा वातावरण मिलेगा, जहां इंसानों की मौजूदगी लगभग पूरी तरह खत्म रहेगी. भोजन बाहर से उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति का सीधा संपर्क इन चूजों से नहीं होगा. उनकी हर गतिविधि पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाएगी, ताकि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उनके विकास पर नजर रखी जा सके. इस दौरान चूजे प्राकृतिक वातावरण में रहना, भोजन की तलाश करना, खुले क्षेत्र में विचरण करना और जंगल के अनुरूप खुद को ढालना सीखेंगे. उद्देश्य यही है कि जब इन्हें चार महीने बाद डेजर्ट नेशनल पार्क के प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाए, तब वे पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर जंगल में सुरक्षित जीवन जी सकें.

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डेजर्ट नेशनल पार्क के उप वन संरक्षक अशोक सिंह के अनुसार, अब रामदेवरा और सैम स्थित दोनों कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटरों में गोडावण की संख्या संतोषजनक स्तर तक पहुंच चुकी है. ऐसे में संरक्षण अभियान का अगला चरण गोडावण को प्राकृतिक वातावरण के लिए तैयार करना है. इसी सोच के साथ रिवाइल्डिंग टनल विकसित की गई है, ताकि कैप्टिव ब्रीडिंग से तैयार पक्षियों को सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा जा सके.