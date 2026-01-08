ETV Bharat / state

भाजपा नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष को 3 साल की सजा, मीटिंग में सभासद पर बरसाए थे लात-घूसे

अंबेडकरनगर: नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अध्यक्ष और भाजपा नेता ओमकार गुप्ता को एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह ने 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला बृहस्पतिवार को नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के सभासद विनोद कुमार के साथ बोर्ड बैठक के दौरान हुई मारपीट मामले में सुनाया गया है. कोर्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर जुर्माना भी लगाया है.

तथ्यों के अनुसार, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा वार्ड नंबर एक अंबेडकरनगर के सभासद विनोद कुमार को बोर्ड बैठक के दौरान 28 दिसंबर 2023 को मोबाइल फोन से वीडियो बनाने को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने लात घूसों से मारा पीटा था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था. विनोद कुमार ने नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध एससी एसटी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा बसखारी थाने में दर्ज कराया था.

कोर्ट में विगत 2 वर्षों से चल रही सुनवाई के बाद गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता को 3 साल की सजा सुनाई. हालांकि कोर्ट ने चेयरमैन को मौके पर ही अस्थायी जमानत देते हुए हाईकोर्ट से जमानत कराने का निर्देश दिया है. इस मामले में अन्य आरोपियों को दोष सिद्ध होने के बावजूद अदालत ने रिहा कर दिया है.