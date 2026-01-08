भाजपा नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष को 3 साल की सजा, मीटिंग में सभासद पर बरसाए थे लात-घूसे
अंबेडकरनगर के एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाई सजा, अस्थायी जमानत देकर दी राहत, पीड़ित ने मिठाई बांटकर जताई खुशी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 8, 2026 at 8:31 PM IST
अंबेडकरनगर: नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अध्यक्ष और भाजपा नेता ओमकार गुप्ता को एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह ने 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला बृहस्पतिवार को नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के सभासद विनोद कुमार के साथ बोर्ड बैठक के दौरान हुई मारपीट मामले में सुनाया गया है. कोर्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर जुर्माना भी लगाया है.
तथ्यों के अनुसार, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा वार्ड नंबर एक अंबेडकरनगर के सभासद विनोद कुमार को बोर्ड बैठक के दौरान 28 दिसंबर 2023 को मोबाइल फोन से वीडियो बनाने को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने लात घूसों से मारा पीटा था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था. विनोद कुमार ने नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध एससी एसटी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा बसखारी थाने में दर्ज कराया था.
कोर्ट में विगत 2 वर्षों से चल रही सुनवाई के बाद गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता को 3 साल की सजा सुनाई. हालांकि कोर्ट ने चेयरमैन को मौके पर ही अस्थायी जमानत देते हुए हाईकोर्ट से जमानत कराने का निर्देश दिया है. इस मामले में अन्य आरोपियों को दोष सिद्ध होने के बावजूद अदालत ने रिहा कर दिया है.
नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता का विवादों से पुराना नाता है. एक और मामले में सभासद विनोद कुमार की शिकायत पर नगर विकास द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष का वित्तीय एवं प्रशासनिक पावर सीज कर दिया गया था. इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा जवाब प्रस्तुत न किए जाने के कारण हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष का वित्तीय एवं प्रशासनिक पावर बहाल कर दिया था.
सभासद विनोद कुमार ने अध्यक्ष को सजा मिलने पर कहा, यह सत्य की जीत है. बाबा साहब के बनाए गए संविधान पर पूर्ण विश्वास था कि न्यायालय का उनके पक्ष में होगा. विनोद कुमार ने बसखारी पहुंचकर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अपने सहयोगियों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया. वहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता का कहना है कि उन्हें अदालत के निर्णय पर पूरा भरोसा है. वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे.
