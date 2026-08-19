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राजकीय मेडिकल कॉलेज शुरू हुए 3 साल बीते, मरीजों को अब भी सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधाओं का इंतजार

सुपर स्पेशिलिटी सुविधाएं नहीं होने से मरीजों को उपचार के लिए पूर्व की तरह दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर आदि बड़े शहरों में जाना पड़ता है.

अलवर राजकीय मेडिकल कॉलेज
अलवर राजकीय मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 11:29 AM IST

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अलवर : जिला मुख्यालय पर राजकीय मेडिकल कॉलेज शुरू हुए तीन साल से ज्यादा समय हो गया. नए भवन के लोकार्पण के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर आए, लेकिन मेडिकल कॉलेज में अब तक कॉडियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एंडोक्राइनोलोजिस्ट जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए सुपर स्पेशिलिटी सुविधाओं का इंतजार है.

सुपर स्पेशिलिटी सुविधाएं नहीं होने से मरीजों को उपचार के लिए पूर्व की तरह दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर आदि बड़े शहरों के अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है. यही कारण है कि हेड इंजरी एवं अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों को इलाज के लिए जयपुर रेफर करना पड़ रहा है. अलवर जिला अस्पताल में इन दिनों ओपीडी चार हजार से ज्यादा है और अलवर, हरियाणा के मेवात, राजस्थान की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों के लोग भी इलाज के लिए आते हैं.

जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण शर्मा (ETV Bharat Alwar)

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अलवर जिले में यूं तो दो मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल पाने का लोगों को इंतजार है. इनमें एक राज्य सरकार का मेडिकल कॉलेज और दूसरा ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज है, लेकिन दोंनों ही मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधाओं की अभी दरकार है. अलवर एवं आसपास के क्षेत्रों के रोगियों के इलाज का भार राजकीय मेडिकल कॉलेज पर है. यहां अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड, डीग जिलों के अलावा हरियाणा के मेवात एवं अन्य आसपास के क्षेत्रों के मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए आते हैं. यही कारण है कि अलवर राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी 4 हजार से ज्यादा पहुंच रही है.

इलाज के लिए सुपर स्पेशिलिटी सुविधा की जरूरत : जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में गेस्ट्रोलॉजिस्ट की सुविधा है, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन व न्यूरोसर्जन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एवं अन्य कई सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है. जिला अस्पताल में अभी मौसमी बीमारियां बढ़ने के कारण प्रतिदिन करीब 4 हजार से ज्यादा रोगियों की ओपीडी हो गई है. पहले यहां रोगियों की ओपीडी करीब दो-ढाई हजार रहती थी. मानसून के दौरान मौसमी बीमारियां पनपने के लिए जिला अस्पताल में इन दिनों बुखार, मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस आदि के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं. जिला अस्पताल में अभी 550 बेड स्वीकृत हैं, लेकिन मरीजों की संख्या को देखते हुए यहां अभी 750 बेड की व्यवस्था की हुई है, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके.

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जयपुर के बाद अलवर में मरीजों का भार ज्यादा : उन्होंने बताया कि अलवर के जिला अस्पताल पर मरीजों का भार ज्यादा है. जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बाद अलवर के जिला अस्पताल की ओपीडी रहती है. अलवर जिला अस्पताल में मरीजों का भार ज्यादा रहने का कारण हरियाणा के मेवात एवं आसपास के अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज के लिए यहां आना है. जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा स्टाफ की कमी है, यहां नर्सिंग ऑफिसर्स की कमी है और वर्तमान में लगभग 100 नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत है. हालांकि, जिला अस्पताल में वेंटिलेटर पर्याप्त संख्या में हैं और यहां चार आईसीयू हैं, उनमें पर्याप्त वेंटिलेटर लगाए हुए हैं. जिला अस्पताल में मरीजों को आईसीयू के हिसाब से चिकित्सा सुविधा मिल रही है, लेकिन जिला अस्पताल में न्यूरोसर्जन नहीं होने से मरीजों को रेफर करना पड़ता है. कारण है कि हेड इंजरी के इलाज के लिए न्यूरोसर्जन की जरूरत होती है और जिला अस्पताल में अभी यह सुविधा नहीं होने से मरीजों को रेफर करना पड़ता है.

लंबे समय से सुपर स्पेशिलिटी की जरूरत : अलवर में मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पूर्व से जिला अस्पताल में मरीजों के भार को देखते हुए सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं की जरूरत रही है. इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्व में यहां मेडिकल कॉलेज शुरू होने पर सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधा मिलने के सब्जबाग दिखाए गए. अलवर में मेडिकल कॉलेज शुरू हुए तीन साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधाओं की कमी पूरी नहीं हो सकी है. हालांकि, सरकार की ओर से समय-समय पर अलवर में बेहतर चिकित्सा सुविधा के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन यहां सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधा के विस्तार का सपना अभी अधूरा है.

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मरीजों की यह व्यथा : अलवर के मेहताब सिंह का नौहरा निवासी दिव्यांग मरीज प्रेमराज ने बताया कि कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उनके पैर में रॉड डाली गई थी. पैर में रॉड उठी होने से खून आ रहा है, इस कारण जिला अस्पताल में दिखाने आए. उनका आरोप है कि चिकित्सक ने केवल एक्स-रे किया, लेकिन पैर की न तो पट्टी की और न ही खून रोकने के लिए दवा दी. यहां मरीज को पहले पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है. फिर चिकित्सक को दिखाने के लिए लाइन में लगना पड़ता और बाद में दवा लेने मे लिए कतार में अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है. एक अन्य मरीज ने बताया कि दवा की खिड़की पर गार्ड की व्यवस्था नहीं होने से कई बार लोग लाइन तोड़कर जबरन आगे लग जाते हैं, जिससे आपस में झगड़े होते हैं.

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