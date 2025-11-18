ETV Bharat / state

कैसे मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा? लारजी डैम में 3 साल बाद भी नहीं शुरू हुई वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां

लारजी बांध में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट पर लंबे समय से कार्य हो रहा है. इसके लिए पूर्व सरकार की ओर से ₹3.85 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन योजना अब तक धरातल पर नहीं उतारी है. इसमें तीन किलोमीटर तक वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों का संचालन किया जाना था. इसके लिए वाटर स्पोर्ट्स सोसाइटी भी गठित की गई है और उपायुक्त कुल्लू को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है.

शिमला: जिला कुल्लू और मंडी की सीमा पर बने लारजी बांध में शुरू होने वाली बोटिंग व वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां तीन साल बाद भी शुरू नहीं हो पाई. प्रदेश में सरकार वाटर स्पोर्ट्स, एरो स्पोर्ट्स और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कह रही है. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. कुल्लू जिला के लारजी में तीन साल से वाटर स्पोर्ट संस्थान एवं कैफेटेरिया को संचालित नहीं कर पाई है. हर बार बहाना बनाया जाता है कि यहां के लिए कोई भी कंपनी कार्य करने की इच्छुक नहीं है. अब एक बार फिर से निविदाएं आमंत्रित की गई है. हैरानी की बात है कि तीन साल बीत गए, लेकिन बोटिंग व वाटर स्पोर्ट्स का कार्य ठंडे बस्ते में है. ऐसे में देश भर के पर्यटकों को मिलने वाली सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा हैं.

लारजी में निर्मित वाटर स्पोर्ट्स संस्थान एवं कैफेटेरिया जर्जर हालत में देख हर कोई हैरान हो रहा है. स्थिति इतनी खराब है कि कैफेटेरिया के भीतर लगा फर्नीचर व अन्य सामग्री तक चोरी हो चुकी है. यह आरोप बंजार के भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने लगाया है. वही, कांग्रेस सरकार तीन वर्षों में भी इस भवन को किसी भी ठेकेदार या एजेंसी को आवंटित नहीं कर पाई है, जिसके चलते यह महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजना पूरी तरह ठप पड़ी है.

126 मेगावाट की लारजी जल विद्युत परियोजना में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार कोई खासी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. लारजी में बना भवन धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है. कैफेटेरिया के भीतर लगा फर्नीचर व अन्य सामग्री तक चोरी हो चुकी है. सरकार तत्काल इस परियोजना का रखरखाव सुनिश्चित करें और जल्द गतिविधियां शुरू करवाई जाए:- सुरेंद्र शौरी, विधायक, बंजार विधानसभा क्षेत्र

दो बार मांगी गई निविदाएं

लारजी वाटर स्पोर्ट्स सोसायटी द्वारा इसके संचालन के लिए दो बार निविदाएं मांगी गई है, लेकिन अब तक टेंडर नहीं हो पाया. अब तीसरी बार फिर से इस पर कार्य होगा. यहां पर कैफेटेरिया सहित वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों का संचालन किया जाना है. लेकिन दोनों गतिविधियां एक भी कंपनी पूरा नहीं कर पा रही है.

गौर रहे कि यहां पर पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिलना था. क्योंकि लारजी से ही जिला कुल्लू के बंजार और सैंज घाटी की और सैलानी रुक करते हैं. इसके अलावा औट कस्बे पर भी इससे काफी फायदा दुकानदारों को मिलना था. ऐसे में लोग अभी भी राह ताक रहे हैं कि कब यहां पर वॉटर स्पोर्ट्स शुरू होंगे. ताकि स्थानीय लोग भी इन सभी गतिविधियों से जुड़कर अपने लिए रोजगार के साधन तलाश सके.

जिला कुल्लू के लारजी बांध में वाटर स्पोर्ट्स शुरू की जाएगी. इसके लिए सोसायटी जल्द टेंडर के लिए कंपनियों को आमंत्रित करेगी. जल्द टेंडर लगाकर यहां पर देश व विदेश के पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं:- रोहित ठाकुर, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कुल्लू

