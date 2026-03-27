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चिंताजनक सड़क हादसे, सीएम सुक्खू के गृह जिला में 76 लोगों की मौत, 333 घायल

2023-25 के बीच हमीरपुर जिला में 247 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 76 लोगों की जान चली गई.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Assembly File Pic)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 8:12 PM IST

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शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों के कारण अनमोल जीवन काल का ग्रास बन रहे हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में तीन साल में सड़क हादसों का ग्राफ डराने वाला है. इस अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 76 लोगों की मौत हुई है. इसके अलावा 333 लोग घायल हुए हैं. चिंता की बात है कि तीन साल में हमीरपुर जिला में 247 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. इस दौरान नेशनल हाईवे-3 पर 55 दुर्घटनाएं हुई, नेशनल हाईवे-103 पर 57, जिला प्रमुख मार्गों पर 105 और अन्य संपर्क मार्गों पर 30 हादसे हुए हैं. इस तरह कुल हादसों की संख्या 247 बनती है.

ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में एक सवाल के जवाब में सामने आई है. बड़सर से भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने अतारांकित सवाल के माध्यम से जानकारी चाही थी कि तीन साल की अवधि में हमीरपुर जिला में कितने सड़क हादसे हुए. साथ ही दुर्घटनाओं के प्रभावितों को मिली अनुग्रह राशि की जानकारी भी चाही थी.

जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित जानकारी दी गई. इसके अनुसार वर्ष 2023 में पांचों विधानसभा क्षेत्रों यानी हमीरपुर, बड़सर, भोरंज, नादौन, सुजानपुर में हादसों में कुल 30 लोगों की मौत व 112 घायल हुए. वर्ष 2024 में हादसों में कुल 26 लोगों की जान गई और 130 घायल हुए. वर्ष 2025 में 17 लोगों की हादसों में मौत हुए. इस दौरान 89 लोग घायल हुए. वर्ष 2026 में 31 जनवरी तक 3 हादसों में तीन लोगों की मौत व 2 लोग घायल हुए. हादसों में मौत का शिकार हुए लोगों को प्रति परिवार चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई.

सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट की पहचान सहित जागरुकता अभियान चलाए हैं. पुलिस प्रशासन ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए हैं. स्कूलों व कॉलेजों में जाकर यातायात नियमों की जानकारी दी जाती है. विभिन्न विभागों की सामूहिक प्रयासों के कारण दुर्घटनाओं में कमी आई है. वर्षवार आंकड़ों को देखें तो हादसों की संख्या कम हुई है. वर्ष 2023-2024 व 2025 में क्रमश: 93, 84 व 67 हादसे हुए. उल्लेखनीय है कि हमीरपुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है और यहीं की नादौन सीट से वे निरंतर चुनकर विधानसभा में आ रहे हैं.

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