हरियाणा पुलिस भर्ती में युवाओं को बड़ी राहत, उम्र में 3 साल की छूट मिलने से हुई बल्ले-बल्ले

चंडीगढ़ : हरियाणा में होने वाली 5500 पुलिस कॉन्स्टेबलों की भर्ती को लेकर युवाओं के लिए गुड न्यूज़ है. हरियाणा सरकार ने युवाओं को अब उम्र में 3 साल की छूट देने का फैसला लिया है. हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद इसकी जानकारी शेयर की है.

पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु छूट : हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "सीईटी 2025 के अंतर्गत विज्ञापित पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु छूट को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की गई थी. अभ्यर्थियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आयोग को पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 3 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस पर आयोग कार्यरत है."

अभ्यर्थियों को समान अवसर : आगे हिम्मत सिंह ने लिखा कि "ये निर्णय उन अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है, जिनके लिए वर्ष 2022 के बाद विभिन्न कारणों से सीईटी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी और वर्ष 2025 में पुनः सीईटी परीक्षा आयोजित की गई. यह आयु छूट योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आप सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा हेतु हार्दिक बधाई."

कॉन्स्टेबल भर्ती में उम्र को लेकर विवाद : आपको बता दें कि पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन में देरी के चलते कई योग्य उम्मीदवार ओवरएज हो गए थे और वे आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे थे. यहां तक कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कुछ युवाओं ने इस सिलसिले में मुलाकात कर अपनी बात रखी थी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन युवाओं को उनकी मांग मानने का आश्वासन दिया था.