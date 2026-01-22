ETV Bharat / state

हरियाणा पुलिस भर्ती में युवाओं को बड़ी राहत, उम्र में 3 साल की छूट मिलने से हुई बल्ले-बल्ले

हरियाणा में होने वाली 5500 पुलिस कॉन्स्टेबलों की भर्ती में सरकार ने युवाओं को 3 साल की छूट देने का फैसला लिया है.

Three years age relaxation in Haryana Police Constable Recruitment HSSC Chairman Himmat Singh announced
हरियाणा पुलिस भर्ती में युवाओं को बड़ी राहत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 22, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : हरियाणा में होने वाली 5500 पुलिस कॉन्स्टेबलों की भर्ती को लेकर युवाओं के लिए गुड न्यूज़ है. हरियाणा सरकार ने युवाओं को अब उम्र में 3 साल की छूट देने का फैसला लिया है. हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद इसकी जानकारी शेयर की है.

पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु छूट : हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "सीईटी 2025 के अंतर्गत विज्ञापित पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु छूट को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की गई थी. अभ्यर्थियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आयोग को पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 3 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस पर आयोग कार्यरत है."

अभ्यर्थियों को समान अवसर : आगे हिम्मत सिंह ने लिखा कि "ये निर्णय उन अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है, जिनके लिए वर्ष 2022 के बाद विभिन्न कारणों से सीईटी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी और वर्ष 2025 में पुनः सीईटी परीक्षा आयोजित की गई. यह आयु छूट योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आप सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा हेतु हार्दिक बधाई."

कॉन्स्टेबल भर्ती में उम्र को लेकर विवाद : आपको बता दें कि पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन में देरी के चलते कई योग्य उम्मीदवार ओवरएज हो गए थे और वे आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे थे. यहां तक कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कुछ युवाओं ने इस सिलसिले में मुलाकात कर अपनी बात रखी थी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन युवाओं को उनकी मांग मानने का आश्वासन दिया था.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : "कालनेमि से सावधान रहिए, धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साज़िश", सोनीपत में योगी ने चेताया

ये भी पढ़ें : 'सुखना झील को और कितना सुखाओगे', CJI सूर्यकांत ने पूछा सवाल, चंडीगढ़ की झील के सूखने पर जताई चिंता

ये भी पढ़ें : राहुल गांधी ने हरियाणा-उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को दी स्पेशल ट्रेनिंग, कुरुक्षेत्र में साथ किया लंच, पार्टी को मजबूत करने का दिया मंत्र

TAGGED:

HARYANA POLICE RECRUITMENT
HSSC
HIMMAT SINGH
AGE RELAXATION FOR CONSTABLE
HARYANA POLICE RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.