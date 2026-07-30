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मिलिए हिमाचल की तीन साल की नितीक्षा से, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज

नितीक्षा की इस उपलब्धि पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी उन्हें सम्मानित कर बधाई दी.

NITIKSHA FROM BILASPUR IN INDIA BOOK OF RECORDS
नितीक्षा ठाकुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 9:03 PM IST

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बिलासपुर: जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना सीख रहे होते हैं और अपना अधिकांश समय खेलकूद में बिताते हैं, उस उम्र में बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत देहरा की नन्ही बच्ची नितीक्षा ठाकुर ने अपनी असाधारण प्रतिभा से नया इतिहास रच दिया है. महज 3 वर्ष 10 माह की आयु में नितीक्षा ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम् का शुद्ध, प्रभावशाली और सटीक पाठ कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाकर क्षेत्र और प्रदेश का मान बढ़ाया है.

कम उम्र में संस्कृत के कठिन शब्दों और श्लोकों का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करने वाली नितीक्षा की प्रतिभा ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है. उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास और प्रस्तुति की हर ओर सराहना हो रही है. इतनी छोटी उम्र में धार्मिक स्तोत्रों का सटीक पाठ करना अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा रहा है. परिजनों के बताया कि नितीक्षा ने मोबाइल पर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम् सुन-सुनकर इसे याद किया. जब परिवार के सदस्यों ने उनका शुद्ध उच्चारण और पूरे स्तोत्र का पाठ सुना तो वे भी हैरान रह गए. इसके बाद परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे और निखारने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया.

नितिक्षा ठाकुर
नितीक्षा ठाकुर (ETV BHARAT)

पिता बास्केटबॉल कोच और मां गृहिणी

नितीक्षा के पिता नितिन कुमार एक बास्केटबॉल कोच होने के साथ-साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल धर्मशाला में फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता दीक्षा कुमारी गृहिणी हैं. वर्तमान में नितीक्षा प्री-नर्सरी में पढ़ रही हैं. परिवार का कहना है कि नितीक्षा को बचपन से ही धार्मिक श्लोकों और स्तोत्रों में विशेष रुचि रही है. उनकी लगन और सीखने की उत्सुकता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. नितीक्षा की इस उपलब्धि पर उनके दादा मुख्त्यार सिंह, दादी नीलम देवी सहित पूरे परिवार में खुशी का माहौल है.

NITIKSHA FROM BILASPUR IN INDIA BOOK OF RECORDS
नितीक्षा की उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है (ETV BHARAT)

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित

नितीक्षा की इस उपलब्धि पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी उन्हें सम्मानित कर बधाई दी तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि नितीक्षा जैसी प्रतिभाएं प्रदेश का गौरव हैं और उनकी उपलब्धियां अन्य बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

NITIKSHA FROM BILASPUR IN INDIA BOOK OF RECORDS
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने भी नितीक्षा को किया सम्मानित (ETV BHARAT)

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