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मिलिए हिमाचल की तीन साल की नितीक्षा से, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज

बिलासपुर: जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना सीख रहे होते हैं और अपना अधिकांश समय खेलकूद में बिताते हैं, उस उम्र में बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत देहरा की नन्ही बच्ची नितीक्षा ठाकुर ने अपनी असाधारण प्रतिभा से नया इतिहास रच दिया है. महज 3 वर्ष 10 माह की आयु में नितीक्षा ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम् का शुद्ध, प्रभावशाली और सटीक पाठ कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाकर क्षेत्र और प्रदेश का मान बढ़ाया है.

कम उम्र में संस्कृत के कठिन शब्दों और श्लोकों का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करने वाली नितीक्षा की प्रतिभा ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है. उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास और प्रस्तुति की हर ओर सराहना हो रही है. इतनी छोटी उम्र में धार्मिक स्तोत्रों का सटीक पाठ करना अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा रहा है. परिजनों के बताया कि नितीक्षा ने मोबाइल पर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम् सुन-सुनकर इसे याद किया. जब परिवार के सदस्यों ने उनका शुद्ध उच्चारण और पूरे स्तोत्र का पाठ सुना तो वे भी हैरान रह गए. इसके बाद परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे और निखारने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया.

नितीक्षा ठाकुर (ETV BHARAT)

पिता बास्केटबॉल कोच और मां गृहिणी