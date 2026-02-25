ETV Bharat / state

बेटी को पसंद नहीं करती थी सौतेली मां, इसलिए कुल्हाड़ी से काट डाला

गोरखपुर: जिले के पिपराइच इलाके में एक सौतेली मां ने तीन साल की बच्ची को कुल्हाड़ी से काट डाला. बताया जा रहा है कि सौतेली मां बच्ची को पसंद नहीं करती थी. हत्या के बाद पति और गांववालों ने आरोपी सौतेली मां को पीछाकर दबोचा. इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया.

घटना इमलिया उर्फ विजहरा गांव में मंगलवार रात की है. बताते हैं कि मध्यरात्रि में सौतेली मां पूजा मौर्या ने तीन साल की सौतेली बेटी अदिति पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए. घटना तब हुई जब पिता त्रिवेणी मौर्य पेशाब के लिए घर से बाहर निकला. पिता त्रिवेणी मौर्य (40) ने बताया है कि पत्नी जब बेटी की हत्या कुल्हाड़ी से की गई थी. घर की दीवार पर खून फैला हुआ था. उसने देखा कि पूजा कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी. यह देख वह चिल्लाया. इसके बाद पूजा भागने लगी. करीब एक किलोमीटर तक उसका पीछा कर पकड़ा. इस दौरान गांव वाले भी साथ हो लिए. लोगों पूजा के पैर रस्सी से बांध दिए. उससे जब पूछा गया कि बेटी की हत्या क्यों की तो उसने कहा कि, आप बेटी को ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए सबक सिखाना चाहते थे.

त्रिवेणी ने बताया कि उसकी पहली शादी वर्ष 2012 में लक्ष्मी से हुई थी. 2024 में लक्ष्मी की मौत हो गई. जिससे उसकी 3 साल की बेटी अदिति थी. करीब एक माह पहले ही उसकी शादी 35 साल की पूजा के साथ हुई थी. अक्सर पूजा कहती थी कि आप बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं. इधर, पुलिस ने कुल्हाड़ी बरामद कर ली है. पिपराइच के प्रभारी थाना अध्यक्ष अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है. आरोपी महिला को सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.