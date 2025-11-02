ETV Bharat / state

माउंट आबू से तीन वर्षीय बच्ची लापता होने से मचा हड़कंप, घने जंगल में तलाश

सिरोही: प्रदेश के सबसे ऊंचे पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू से तीन वर्षीय बालिका रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई. परिजनों के मुताबिक, बच्ची शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे अन्य बच्चों के साथ झोपड़ी के बाहर खेल रही थी कि अचानक लापता हो गई. पुलिस ने आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया. साथ ही विभिन्न टीमों का गठन कर बच्ची की तलाश शुरू की.

डीएसपी गोमाराम ने बताया कि सेंट मैरी क्षेत्र में रॉयल पैलेस होटल के निकट झोपड़ी में रहने वाले परिवार की बच्ची शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे बच्चों के साथ झोपड़ी के बाहर खेल रही थी कि लापता हो गई.सूचना मिलते ही माउंट आबू पुलिस ने रात में ही तलाश शुरू कर दी. खुद उपाधीक्षक गोमाराम और थाना अधिकारी प्रदीप डागा मौके पर पहुंचे. घटनास्थल के आसपास घना वन क्षेत्र है, इसलिए पुलिस ने वन विभाग की टीमों की भी मदद ली. पुलिस, वनकर्मी और स्थानीय लोग तलाश में जुटे हैं.