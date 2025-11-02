ETV Bharat / state

माउंट आबू से तीन वर्षीय बच्ची लापता होने से मचा हड़कंप, घने जंगल में तलाश

सेंट मैरी इलाके से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता बच्ची की तलाश में पुलिस और वन विभाग के साथ स्थानीय लोग भी जुटे.

Searching for a girl in the forest
जंगल में बालिका की तलाश (ETV Bharat Sirohi)


By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 10:20 AM IST

1 Min Read
सिरोही: प्रदेश के सबसे ऊंचे पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू से तीन वर्षीय बालिका रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई. परिजनों के मुताबिक, बच्ची शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे अन्य बच्चों के साथ झोपड़ी के बाहर खेल रही थी कि अचानक लापता हो गई. पुलिस ने आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया. साथ ही विभिन्न टीमों का गठन कर बच्ची की तलाश शुरू की.

डीएसपी गोमाराम ने बताया कि सेंट मैरी क्षेत्र में रॉयल पैलेस होटल के निकट झोपड़ी में रहने वाले परिवार की बच्ची शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे बच्चों के साथ झोपड़ी के बाहर खेल रही थी कि लापता हो गई.सूचना मिलते ही माउंट आबू पुलिस ने रात में ही तलाश शुरू कर दी. खुद उपाधीक्षक गोमाराम और थाना अधिकारी प्रदीप डागा मौके पर पहुंचे. घटनास्थल के आसपास घना वन क्षेत्र है, इसलिए पुलिस ने वन विभाग की टीमों की भी मदद ली. पुलिस, वनकर्मी और स्थानीय लोग तलाश में जुटे हैं.

3 वर्षीय मासूम लापता (वीडियो ईटीवी भारत सिरोही)

पढ़ें:बालाजी धाम से गायब हुई 3 नाबालिग बालिकाएं: बर्थडे पार्टी में जाने की बात करते हुए पहुंची बालाजी मोड़

पुलिस उपाधीक्षक गोमाराम ने कहा कि पुलिस ने इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि सुराग मिल सके. बच्ची के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत आसपास के सभी संभावित स्थलों की तलाशी शुरू कर दी.क्षेत्र में नाकाबंदी कराई है. अभी तक बच्ची का सुराग नहीं लगा है. स्थानीय लोग भी पुलिस की मदद में जुटे हैं.

