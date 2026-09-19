ETV Bharat / state

पूर्णिया में 3 साल की बच्ची से रेप, मेला देखने गई थी मासूम

पूर्णिया में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म. परिजनों का आरोप है कि किशोर ने शराब पी रखी थी. रिपोर्ट अभय कुमार

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 10:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले में हैवानियत की हद को पार करते हुए 3 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलोरी की है. बच्चे की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है. उसे इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई.

पूर्णिया में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म

बच्ची के पिता ने बताया कि, ''रात में बेटी घर के बाहर खेल रही है. बगल में ही गणेश चतुर्थी के अवसर पर मेला लगा था. पड़ोसी किशोर ने मेला दिखाने के बहाने बच्ची को ले गया. लेकिन बहला फुसलाकर वो बच्ची को पास में ही डिपो के पास ले गया. जहां उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.''

आरोपी नाबालिग पकड़ा गया

इस बीच काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो घरवालों ने खोजबीन शुरू की. तभी उन्होंने बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनी तो पास में ही डिपो की तरफ दौड़े. वहां पहुंचकर देखा की किशोर उसके साथ गलत हरकत कर रहा था और बच्ची दर्द से चिल्ला रही थी. इस दौरान आसपास के लोग भी जमा हो गए और उन्होंने किशोर को पकड़ लिया.

बच्ची की हालत स्थिर- डॉक्टर

इस बीच, किसी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और उसे अपने साथ ले गई. इधर पीड़ित बच्ची को जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर है.

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य- पुलिस

सदर एसडीपीओ अभिनव पराशर ने कहा कि ''आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है. वहीं फॉरेंसिक टीम द्वारा मामले की जांच की जा रही है.''

वहीं बच्ची के साथ हुई घटना के बाद आसपास के लोगों को में काफी आक्रोश है. परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है.

ये भी पढ़ें-

पड़ोसन को बुलाया घर, कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर किया रेप

बिहार में साइको किलर की दहशत! बच्ची की गला रेतकर बेरहमी से हत्या

TAGGED:

3 साल की बच्ची से रेप
GIRL MOLESTED IN PURNIA
PURNIA CRIME
PURNIA MINOR GIRL RAPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.