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तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार, पंचायत पर पैसे लेकर मामले को दबाने का आरोप

गुमला: जिले में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पंचायत सदस्यों का शर्मनाक चेहरा सामने आया है. यह घटना घाघरा थाना क्षेत्र के पलमा गांव की है. यहां पंचायत के कुछ सदस्यों ने आरोपी पर मामले को दबाने के बहाने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. पंचायत ने आरोपी से तत्काल 20 हजार रुपये वसूले और उस राशि से मांस व शराब की पार्टी की. आरोपी को शेष 80 हजार रुपये एक सप्ताह में देने को कहा गया था. इसी दौरान जब गांव में पंचायत सदस्य पार्टी कर रहे थे, तभी पुलिस बल गांव पहुंच गया.

पुलिस मौके से आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से आरोपी सुनील लोहरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया. वहीं थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पंचायत में इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और गांव के दबाव में मामला थाने तक नहीं पहुंच पा रहा था. इसके बाद घाघरा पुलिस ने गांव जाकर पीड़िता की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

घटना उस समय हुई जब सुनील लोहरा पीड़िता के घर पहुंचा और बच्ची की मां से कहा कि वह उसकी तीन वर्षीय बेटी की देखभाल करेगा ताकि वह अपना काम कर सके. इसके बाद आरोपी सुनील लोहरा ने बच्ची से दुष्कर्म किया. जब बच्ची खून से लथपथ होकर रोने लगी, तो उसकी मां दौड़कर पहुंची. जानकारी मिलने पर पंचायत के कुछ सदस्यों ने मामले को दबाने की योजना बनाई. पहले बच्ची को एक निजी डॉक्टर से दिखाया गया, फिर रविवार को गांव में पंचायत की गई.

बैठक की मुखिया को नहीं दी जानकारी