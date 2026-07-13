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तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार, पंचायत पर पैसे लेकर मामले को दबाने का आरोप

लातेहार में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले को दबाने के लिए पंचायत ने जुर्माना लगाकर पार्टी की. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

MOLESTATION MINOR IN LATEHAR
घाघरा थाना परिसर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 10:11 AM IST

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गुमला: जिले में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पंचायत सदस्यों का शर्मनाक चेहरा सामने आया है. यह घटना घाघरा थाना क्षेत्र के पलमा गांव की है. यहां पंचायत के कुछ सदस्यों ने आरोपी पर मामले को दबाने के बहाने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. पंचायत ने आरोपी से तत्काल 20 हजार रुपये वसूले और उस राशि से मांस व शराब की पार्टी की. आरोपी को शेष 80 हजार रुपये एक सप्ताह में देने को कहा गया था. इसी दौरान जब गांव में पंचायत सदस्य पार्टी कर रहे थे, तभी पुलिस बल गांव पहुंच गया.

पुलिस मौके से आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से आरोपी सुनील लोहरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया. वहीं थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पंचायत में इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और गांव के दबाव में मामला थाने तक नहीं पहुंच पा रहा था. इसके बाद घाघरा पुलिस ने गांव जाकर पीड़िता की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

घटना उस समय हुई जब सुनील लोहरा पीड़िता के घर पहुंचा और बच्ची की मां से कहा कि वह उसकी तीन वर्षीय बेटी की देखभाल करेगा ताकि वह अपना काम कर सके. इसके बाद आरोपी सुनील लोहरा ने बच्ची से दुष्कर्म किया. जब बच्ची खून से लथपथ होकर रोने लगी, तो उसकी मां दौड़कर पहुंची. जानकारी मिलने पर पंचायत के कुछ सदस्यों ने मामले को दबाने की योजना बनाई. पहले बच्ची को एक निजी डॉक्टर से दिखाया गया, फिर रविवार को गांव में पंचायत की गई.

बैठक की मुखिया को नहीं दी जानकारी

अरंगी पंचायत के मुखिया लोदो एक्का ने बताया कि पलमा गांव में बच्ची से दुष्कर्म के बाद कुछ लोगों ने बैठक की थी. इसकी कोई सूचना उसे नहीं दी गई थी. जब पुलिस गांव पहुंची, तब उन्हें बैठक की जानकारी मिली. वहीं पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि घटना के बाद कुछ लोगों ने मामला दबाने के लिए उन पर दबाव बनाया और थाना न जाकर बैठक कराई थी. उन्होंने बच्ची के इलाज के लिए पैसे देने की बात भी कही थी.

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