बरेली में खुले गड्ढे में गिरने से तीन साल की मासूम की मौत, दो घंटे बाद मिली लाश
परिजनों ने बच्ची की मौत का जिम्मेदार ग्राम प्रधान को बताया है. कहा कि गड्ढे के चारों ओर किसी तरह का सुरक्षा घेरा नहीं था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 7:07 PM IST
बरेली : मीरगंज थाना क्षेत्र में घर के पास खेल रही तीन वर्षीय मासूम की पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार में कोहराम मच गया.
परिजनों के मुताबिक, गांव में पानी की व्यवस्था के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के पास ग्राम प्रधान ने एक गहरा गड्ढा खुदवाया था, जो काफी समय से खुला पड़ा था. उनकी बेटी साक्षी घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक लापता हो गई. परिवार ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. करीब दो घंटे बाद गड्ढे के पास बच्ची की चप्पल पानी में तैरती दिखाई दी. गड्ढे में देखा तो साक्षी का शव पानी में मिला.
घटना से गुस्साए परिजनों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि गड्ढे के चारों ओर न तो कोई घेराबंदी की गई थी और न ही चेतावनी के संकेत लगाए गए थे. यदि सुरक्षा के इंतजाम होते तो मासूम की जान बच सकती थी. बच्ची के पिता छोटे लाल ने बताया कि प्रधान की लापरवाही से उनकी बेटी की जान गई है. वह इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मीरगंज इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
