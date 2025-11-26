ETV Bharat / state

कानपुर में 12 फीट गहरे नाले में गिरकर बच्ची की मौत; अफसर ने कहा-सॉरी मैम गलती हो गई, ACP बोलीं- Sorry से काम नहीं चलने वाला

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास है खुला नाला, इसी के पास बैडमिंटन खेल रही थी बच्ची, लखनऊ का रहने वाला है परिवार.

एसीपी ने जल्द नाले को बंद करवाने के लिए कहा.
एसीपी ने जल्द नाले को बंद करवाने के लिए कहा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : बैडमिंटन खेलते-खेलते 3 साल की बच्ची नाले में गिर गई. इससे उसकी मौत हो गई. घटना जाजमऊ इलाके की है. घटना की जानकारी पर एसीपी कैंट मौके पर पहुंचीं. उन्होंने एसटीपी प्लांट का संचालन करने वाली कंपनी के सचिव को फटकार लगाई तो उसने कहा 'सॉरी मैम गलती हो गई'. वहीं हादसे के बाद से परिजनों में चीख-पुकार मची है.

लखनऊ के रहने वाले जकी अहमद जाजमऊ इलाके के बुढ़िया घाट पर परिवार समेत रहते हैं. वह इलाके की एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं. परिवार में पत्नी मुस्तरा के अलावा 4 बेटियां अलीशा, सानिया, अल्फिजा और अलीबा हैं.

घर के पास खेल रही थी बच्ची : परिजनों ने बताया कि बुधवार की दोपहर बेटी सानिया (3 साल) मोहल्ले के बच्चों के साथ घर के पास की बैडमिंटन खेल रही थी. इस दौरान बैडमिंटन उसके हाथ से छूटकर पास के 12 फीट गहरे नाले में जाकर गिर गया. बच्ची नाले से बैडमिंटन निकालने का प्रयास कर रही थी. इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नाले में गिर गई.

एसीपी ने सचिव को लगाई फटकार. (Video Credit; ETV Bharat)

आसपास के बच्चों ने इसकी जानकारी बच्ची के परिजनों को दी. मौके पर परिवार समेत अन्य लोगों की भीड़ जुट गई. जकी के दोस्त सलमान ने कुछ देर के प्रयास के बाद लोगों की मदद से बच्ची को नाले से बाहर निकाल लिया. आनन फानन में उसे अस्पताल ले कर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

नाले के पास है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट : जिस जगह पर बच्ची गिरी वहां पर 20 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है. इसका पानी शोधित होकर गंगा में जाता है. पास में ही नाला है. 30 मीटर लंबे और 12 फीट गहरे इस नाले की कोई भी बाउंड्रीवॉल नहीं है. घटना की जानकारी पर एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे टीम के साथ मौके पर पहुंचीं.

एसीपी ने कहा- जल्द बंद कराएं नाला : एसटीपी प्लांट का संचालन करने वाली कंपनी के सचिव और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. एसीपी ने सचिव से पूछा कि अब तक नाले के किनारे बाउंड्रीवॉल का निर्माण क्यों नहीं कराया गया?. इस पर सचिव ने कहा मैडम सॉरी गलती हो गई. एसीपी ने उन्हें फटकार लगाई. कहा कि सॉरी से काम नहीं चलेगा. किसी की जिंदगी चली गई. जल्द से जल्द नाले को बंद कराएं.

पिता बोला- दो बार की थी शिकायत : एसीपी ने बताया कि नाले में गिरने से बच्ची की मौत हुई. टीम मौके पर पहुंची थी. बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस जांच कर रही है. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी. वहीं बच्ची के पिता जकी अहमद ने मीडिया को बताया कि पहले भी इस नाले में एक बच्ची गिर चुकी है. हम लोग 2 बार शिकायत भी कर चुके थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई.

यह भी पढ़ें : जौनपुर में मौत का नाला; करंट लगने से नाले में बहे युवक-युवती का शव 27 घंटे बाद बरामद

TAGGED:

KANPUR DRAIN LUCKNOW GIRL DIES
GIRL FALLS INTO 12 FOOT DEEP DRAIN
SEWAGE TREATMENT PLANT DANGER DRAIN
कानपुर में नाले में गिरी बच्ची मौत
INNOCENT CHILD DIES FALLING DRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.