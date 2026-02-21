ETV Bharat / state

तीन साल पुराना खजूर नए स्टिकर लगाकर बेचने की थी तैयारी, 50 लाख रुपये का माल सीज

सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने पूरा खजूर सीज करा दिया. साथ ही दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 4:13 PM IST

कानपुर: एक ओर जहां रमजान का महीना चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर होली के पर्व को आने में महज 10 दिनों का समय बाकी है. ऐसे में बाजारों में मिठाई, खाने-पीने के कई अन्य व्यंजनों की बिक्री बढ़ी है. इसे देखते हुए मिलावट खोर भी सक्रिय हैं. शनिवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों ने जब नौबस्ता में रजनीश ट्रेडर्स पर छापा मारा, तो अफसरों के होश उड़ गए.

खराब खोया नष्ट कराया गया: यहां तीन साल पुराना करीब 10 हजार किलोग्राम खजूर डिब्बों में रखा था. इसमें नए स्टीकर्स के साथ पूरा माल बाजार में उतारने की तैयारी थी. बिना देरी के ही सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने पूरा खजूर सीज करा दिया. साथ ही दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए. यही नहीं, विभागीय अफसरों ने फजलगंज स्थित खोया मंडी से दो लाख 16 हजार रुपये कीमत का करीब 675 किलोग्राम खराब खोया भी नष्ट कराया.

खराब कटी सुपाड़ी फिंकवायी गयी: दुकानदार अरविंद कुमार की दुकान से 1119 किलोग्राम कटी सुपाड़ी (खराब) को फिंकवायी गया. सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रतपा सिंह ने कहा, अब होली तक लगातार विभाग की ओर से अभियान जारी रहेगा. खराब सामान या खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

100 दुकानदारों के खिलाफ हुआ था मुकदमा: होली से पहले मिलावट का खेल शहर में सालों से जारी है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों द्वारा त्योहारों या पर्वों से पहले अभियान जरूर चलता है. लेकिन, सामान्य दिनों में मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है. हालांकि, विभागीय अफसरों ने पिछले साल होली से पहले 100 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था.

