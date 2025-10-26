ETV Bharat / state

सौतेले पिता ने तीन साल के मासूम को मौत के घाट उतारा, घूंसे मारकर की हत्या, झाड़ियों में फेंका शव, आरोपी गिरफ्तार

Child murder in Faridabad: बल्लभगढ़ में सौतेले पिता ने तीन साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

Child murder in Faridabad
Child murder in Faridabad (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 26, 2025 at 12:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: बल्लभगढ़ में सौतेले पिता ने तीन साल के मासूम की घूंसे मार कर हत्या कर दी. इसके बाद हत्यारे पिता ने मासूम को झाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस ने वारदात के 6 दिन बाद मासूम का शव सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल क्षेत्र की झाड़ियों से बरामद किया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. अग्रसेन चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है.

फरीदाबाद में सौतेले पिता ने की मासूम की हत्या: मृतक बच्चे की मां मूल रूप से बिहार की रहने वाली है. बच्चे की मां चांदनी ने बताया कि बिहार के राजू नाम के युवक से उसकी शादी हुई थी. जिससे उसको बेटा हुआ. इसके कुछ साल बाद ही उसका राजू से तलाक हो गया. क्योंकि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था. कुछ समय बाद परिवार के लोगों ने बिहार के रहने वाले प्रशांत के साथ मार्च 2025 में उसकी दूसरी शादी कर दी.

घंसूे मार कर बच्चे की हत्या: शादी के बाद से दोनों फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में ऊंचा गांव इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे. दूसरा पति प्रशांत सेक्टर 58 की एक कंपनी में मिस्त्री का काम करता है. चांदनी ने बताया कि 19 अक्टूबर की शाम को वो बाजार गई थी. जब वो कुछ देर बाद बाजार से वापस आई, तो देखा कि उसके बेटे की हालात काफी खराब थी. पूछने पर पति ने बताया कि उसने रॉकी (3 साल के बच्चे) को घूंसे मारे हैं.

सौतेले पिता ने तीन साल के मासूम को मौत के घाट उतारा (Etv Bharat)

हत्या के बाद झाड़ियों में फेंका शव: जिसके बाद प्रशांत बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की बात कहकर घर से बाहर लेकर चला गया. रात साढ़े 9 बजे वो घर अकेला आया. उसके साथ बच्चा नहीं था. जब चांदनी ने बच्चे के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि 'बच्चे को मैंने मार दिया और बच्चा पार्क में है.' जब चांदनी पार्क में गई, तो बच्चा नहीं मिला. घर आकर चांदनी ने प्रशांत से बच्चे के बारे में पूछा. जिसके बाद प्रशांत ने उसके साथ मारपीट की.

पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत: इसके बाद चांदनी वहां से जान बचाकर भाग गई और अपनी बहन के घर ऊंचा गांव में चली गई. जिसके बाद उसने 20 अक्तूबर को इधर-उधर बच्चे की तलाश की, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला. चांदनी ने बताया कि 21 अक्तूबर को उन्होंने बल्लभगढ़ पुलिस को मामले की शिकायत दी. जिसके बाद पुलिस ने चांदनी के पति प्रशांत राउंड अप करके पूछताछ शुरू की. कई घंटे की पूछताछ के बाद पति की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे के शव को शनिवार को सेक्टर 58 में एक फैक्ट्री के पास झाड़ियों के अंदर से बरामद किया.

पुलिस की जांच जारी: इस मामले में जांच अधिकारी धर्मपाल ने बताया कि "जांच में सामने आया है कि प्रशांत बच्चे से खुश नहीं था, क्योंकि बच्चा चांदनी के पहले पति का था. इसी को लेकर दोनों के बीच की दिनों से मनमुटाव हो रहा था. पुलिस के मुताबिक बच्चे के पेट में घूंसे मारे गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद सभी कारण साफ हो पाएंगे कि बच्चे की मौत कैसे हुई.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में गैंगस्टर दीपक नांदल के दो शार्प शूटर गिरफ्तार, अवैध पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और R15 बाइक बरामद

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में मिला यूपी के युवक का शव, लड़की से मिलने गया, परिजनों का आरोप-"चाकू गोदकर की गई हत्या"

TAGGED:

CHILD MURDER IN FARIDABAD
UNCHA VILLAGE BALLABHGARH
फरीदाबाद में बच्चे की हत्या
ऊंचा गांव बल्लभगढ़
CHILD MURDER IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.