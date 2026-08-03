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कानपुर देहात में खुले नाले में गिरा तीन साल का बच्चा, घर के बाहर खेल रहा था, परिजनों ने किया हंगामा

उपजिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत की ओर से चार लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है.

लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और नाले को ढके जाने की मांग की है.
लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और नाले को ढके जाने की मांग की है. (Photo Credit; Villagers)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
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कानपुर देहात : नगर पंचायत रसूलाबाद के विकास नगर में 3 साल के बच्चे की एक सड़क किनारे बने गहरे नाले में गिर गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई. घटना की जानकारी होने पर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं उपजिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत की ओर से चार लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है. लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और नाले को ढके जाने की मांग की है.

रसूलाबाद नगर पंचायत के विकासनगर गांव के रहने वाले राजू का बेटा रियांश (3) अपने घर के सामने खेल रहा था. इसी दौरान वह सड़क किनारे बने एक बड़े और गहरे नाले में गिर गया. मां बीनू ने बताया कि बच्चे को नहलाने के बाद वह कपड़े लेने के लिए घर के अंदर चली गई थी. जब वह कुछ देर बाद बाहर आई तो रियांस वहा नहीं मिला. परिजनों ने उसकी तलाश तुरंत शुरू कर दी. आशंका हुई कि बच्चा बारिश के कारण सड़क किनारे खुले नाले में गिर गया होगा. कुछ घंटे बाद रियांश का शव पानी में उतराता हुआ दिखाई दिया.

परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से रियांश को बाहर निकाला और उसे सीएचसी ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं ग्रामीणों में नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि घर के बाहर से गुजर रहा नाला बेहद चौड़ा और गहरा है, लेकिन नगर पंचायत ने इसे ढकने के लिए ऊपर पटिया (स्लैब) नहीं रखवाई है.

ग्रामीणों ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है, ​कुछ ही दिनों पहले इसी खुले नाले में एक भैंस गिर गई थी, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया था.​ कई बार छोटे बच्चे भी इस नाले में गिर चुके हैं, जिन्हें गनीमत रही कि समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया और उनकी जान बच गई. मामले में अधिशासी अधिकारी कमल यादव ने बताया कि यह नाला लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है. एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया, पीड़ित परिवार को पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत की ओर से चार लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाएगा.

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