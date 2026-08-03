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कानपुर देहात में खुले नाले में गिरा तीन साल का बच्चा, घर के बाहर खेल रहा था, परिजनों ने किया हंगामा

कानपुर देहात : नगर पंचायत रसूलाबाद के विकास नगर में 3 साल के बच्चे की एक सड़क किनारे बने गहरे नाले में गिर गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई. घटना की जानकारी होने पर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं उपजिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत की ओर से चार लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है. लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और नाले को ढके जाने की मांग की है.

रसूलाबाद नगर पंचायत के विकासनगर गांव के रहने वाले राजू का बेटा रियांश (3) अपने घर के सामने खेल रहा था. इसी दौरान वह सड़क किनारे बने एक बड़े और गहरे नाले में गिर गया. मां बीनू ने बताया कि बच्चे को नहलाने के बाद वह कपड़े लेने के लिए घर के अंदर चली गई थी. जब वह कुछ देर बाद बाहर आई तो रियांस वहा नहीं मिला. परिजनों ने उसकी तलाश तुरंत शुरू कर दी. आशंका हुई कि बच्चा बारिश के कारण सड़क किनारे खुले नाले में गिर गया होगा. कुछ घंटे बाद रियांश का शव पानी में उतराता हुआ दिखाई दिया.

परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से रियांश को बाहर निकाला और उसे सीएचसी ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं ग्रामीणों में नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि घर के बाहर से गुजर रहा नाला बेहद चौड़ा और गहरा है, लेकिन नगर पंचायत ने इसे ढकने के लिए ऊपर पटिया (स्लैब) नहीं रखवाई है.