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तीन साल की मासूम की संदिग्ध हालात में मौत, अरहर के खेत में मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

हमीरपुर : जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में तीन साल की बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया. रविवार को संदिग्ध हालात में घर के बाहर से लापता हुई बच्ची का शव शाम को कस्बे से करीब 500 मीटर दूर अरहर के खेत में मिला. परिजनों ने एक व्यक्ति पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और गला कसकर हत्या करने का आरोप लगाया है. घटना की सूचना मिलते ही मुस्करा थाना पुलिस और सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

परिजनों के मुताबिक, बच्ची रविवार दोपहर करीब तीन बजे से लापता थी. काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला. परिजनों ने बताया कि शाम करीब सात बजे घर लौटने के बाद उन्होंने फिर से बच्ची की तलाश शुरू की. इसी दौरान बच्ची का शव कस्बे से करीब 500 मीटर दूर अरहर के खेत में मिला. शव मिलने की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी क्षेत्र में फैलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.