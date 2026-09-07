ETV Bharat / state

पानी की खातरी में डूबने से तीन साल के मासूम की दर्दनाक मौत, आंगन में खेलते-खेलते हादसा

हमीरपुर: हिमाचल के हमीरपुर जिले के थाना सुजानपुर के टपरा गांव में एक दर्दनाक हादसे में तीन साल के मासूम शिवांश की पानी की खातरी में डूबने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मासूम की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव में भी शोक की लहर है. जानकारी के अनुसार शिवांश रविवार को अपने घर के आंगन में खेल रहा था. इसी दौरान खेलते-खेलते वह घर के पास बनी पानी की खातरी के पास पहुंच गया. अचानक वह पानी की खातरी में गिर गया. कुछ देर बाद जब परिजनों को बच्चे के खातरी में गिरने का पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला. परिजनों ने बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

पानी की खातरी में डूबने से मासूम की मौत

ग्रामीणों के अनुसार, तीन साल के मासूम की अचानक हुई मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा है. जिस आंगन में शिवांश खेलता था, वहां उसकी मौत के बाद परिवार के सदस्यों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया. परिजनों के लिए इस हादसे पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है. वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने बच्चे के शव को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेज दिया. पुलिस ने हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है.