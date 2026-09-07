पानी की खातरी में डूबने से तीन साल के मासूम की दर्दनाक मौत, आंगन में खेलते-खेलते हादसा
परिवारजनों को जब बच्चे के खातरी में गिरने का पता चला तो फौरन उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक मासूम ने दम तोड़ दिया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 1:42 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल के हमीरपुर जिले के थाना सुजानपुर के टपरा गांव में एक दर्दनाक हादसे में तीन साल के मासूम शिवांश की पानी की खातरी में डूबने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मासूम की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव में भी शोक की लहर है. जानकारी के अनुसार शिवांश रविवार को अपने घर के आंगन में खेल रहा था. इसी दौरान खेलते-खेलते वह घर के पास बनी पानी की खातरी के पास पहुंच गया. अचानक वह पानी की खातरी में गिर गया. कुछ देर बाद जब परिजनों को बच्चे के खातरी में गिरने का पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला. परिजनों ने बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
पानी की खातरी में डूबने से मासूम की मौत
ग्रामीणों के अनुसार, तीन साल के मासूम की अचानक हुई मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा है. जिस आंगन में शिवांश खेलता था, वहां उसकी मौत के बाद परिवार के सदस्यों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया. परिजनों के लिए इस हादसे पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है. वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने बच्चे के शव को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेज दिया. पुलिस ने हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है.
एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि, "हादसे की सूचना मिलते ही सुजानपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा. सोमवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है."
गांव में पसरा मातम
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि बच्चा आंगन में खेलते समय घर के पास बनी पानी की खातरी में गिर गया था. पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है. महज तीन साल की उम्र में शिवांश की मौत से परिवार गहरे सदमे में है. मासूम की मौत के बाद गांव में भी मातम का माहौल है. इस दर्दनाक घटना ने पूरे टपरा गांव को झकझोर कर रख दिया है.
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