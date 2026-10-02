ETV Bharat / state

3 साल के मासूम की हत्या, अपनी चाची ही निकली कातिल

गायब 2 वर्षीय मासूम का शव बरामद, चाची ने किया कत्ल, जिउतिया पर्व से एक दिन पहले हुई घटना. रिपोर्ट- राजेश रंजन

Child Murder In Aurangabad
मासूम की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र में 12 घंटे से गायब एक बच्चे का शव बरामद हुआ है. जिउतिया व्रत से एक दिन पहले बरामद शव के कारण गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना दाउदनगर थाना क्षेत्र के मनार पंचायत की है.

चाची ने ली मासूम की जान

मृतक की पहचान विकास यादव के पुत्र भोला कुमार रूप के रूप में हुई है. पुलिस ने बच्चे की हत्या के आरोप में उसकी सगी चाची को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव का माहौल है.

Child Murder In Aurangabad
परिवार में हत्या के बाद आक्रोश (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, भोला कुमार गुरुवार की शाम करीब 4 बजे से लापता था. बच्चे के लापता होने के बाद परिजन और पुलिस प्रशासन उसकी खोजबीन में जुटे थे. शुक्रवार की सुबह सूचना मिली कि बच्चे का शव गांव के बगल स्थित नहर में मिला है. अब मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

विशेष जांच टीम ने किया खुलासा

एसडीपीओ चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि विकास यादव की पत्नी संगीता देवी ने अपने बेटे भोला कुमार उर्फ प्रिंस कुमार के गायब होने को लेकर दाउदनगर थाना में लिखित आवेदन दिया था. दर्ज आवेदन के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए औरंगाबाद एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित की गई.

Child Murder In Aurangabad
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

पुलिस ने स्थानीय स्तर पर छानबीन के साथ तकनीकी साक्ष्य, गुप्त सूचना और डॉग स्क्वायड की मदद से जांच शुरू की. जांच के दौरान संदेह के आधार पर पुलिस ने मृत मासूम की चाची को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. दाउदनगर एसडीपीओ चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि पूछताछ में महिला ने बच्चे को नहर में फेंकने की बात स्वीकार की है.

''गिरफ्तार महिला ने बताया कि जेठ और जेठानी उसके पति को आए दिन उसके प्रति भड़काते रहते थे, जिसके कारण उसका पति उसको प्रताड़ित करता था. जिससे उसके दांपत्य जीवन में लड़ाई झगड़े होते थे. इसी प्रतिशोध के कारण उसने गुरुवार की शाम अपने जेठ के बेटे (भोला कुमार) को गोद में लेकर घर के पास स्थित नहर में फेंक आई.''- चंद्रभूषण कुमार, एसडीपीओ, दाउदनगर

Child Murder In Aurangabad
यहीं से हुई शव की बरामदगी (ETV Bharat)

आखिर 3 साल के मासूम का कसूर क्या था?

इधर, घटना के बाद से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि जिस प्रकार से पारिवारिक विवाद में तीन साल के मासूम की हत्या की गई है, उसको लेकर सवाल उठने लाजमी हैं. तीन साल के प्रिंस का आखिर दोष क्या था?

ये भी पढ़ें :-

बिहार में मासूम की हत्या के दोषी शिक्षक को उम्रकैद, 8 साल के बच्चे की हत्या की थी

'बीमार बेटे को जमीन पर पटककर कलयुगी पिता ने मार डाला..' 4 साल के बच्चे का शव बरामद

TAGGED:

औरंगाबाद में हत्या
AURANGABAD NEWS
तीन साल के मासूम की हत्या
चाची निकली कातिल
CHILD MURDER IN AURANGABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.