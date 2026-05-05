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गिरिडीह में तेज रफ्तार वैन ने तीन मजदूरों को कुचला, दो की मौत

गिरिडीह में तीन लोगों को तेज रफ्तार पिकअप वैन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Three workers crushed by speeding van in Birni of Giridih
हादसे में मारे गये लोगों के परिजन और ग्रामीण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 7:51 PM IST

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बगोदर,गिरिडीह: जिला में बिरनी थाना क्षेत्र प्रखंड के माखमर्गो पंचायत भवन के पास मंगलवार को मजदूरी करने जा रहे तीन लोगों को तेज रफ्तार पिकअप वैन ने पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है.

इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. मृतकों की पहचान बिरनी थाना क्षेत्र के जितकुंडी गांव निवासी बासुदेव साव (70) एवं लखिया देवी (65) के रूप में हुई है. वहीं धनपत साव (65) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार सुबह तीनों अपने घर से मजदूरी करने के लिए पैदल निकले थे. तीनों सड़क के किनारे से जा रहे थे. इसी दौरान मखमर्गो पंचायत भवन के समीप पीछे से तेज गति में आ रही पिकअप वैन ने अचानक नियंत्रण खो दिया और तीनों को अपनी चपेट में ले लिया. ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों दूर जा गिरे.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निजी वाहन से सभी को बिरनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने बासुदेव साव और लखिया देवी को मृत घोषित कर दिया. धनपत साव को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

बिरनी थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज ने बताया कि ड्राइवर के एक स्थान पर छुपने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को सुरक्षित थाना लाया गया. ड्राइवर की पहचान रामगढ़ के गोला निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई है. वह राजधनवार से सब्जी खाली कर लौट रहा था.

इस घटना की जानकारी मिलते ही बिरनी के सीओ संदीप मद्धेशिया, प्रमुख रामु बैठा एवं सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा मृतकों के परिजनों से मिले और सांत्वना दी. अधिकारियों ने हरसंभव सहायता का भरोसा दिया है.

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