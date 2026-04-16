हापुड़ में तेज रफ्तार कार की टक्कर से तीन महिलाओं की मौत, बच्चा सहित दो घायल
यूपी में सड़क हादसे में लगातार हो रहा बढ़ोतरी से प्रशासन परेशान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 8:46 PM IST
हापुड़: जनपद में गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से तीन महिलाओं की मौत हो गई है, वहीं, एक बच्चा सहित दो लोग घायल हो गए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पुलिस, आरोपी कार चालक को भी हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है.
एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर के अनुसार, जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम मुर्शीदपुर के पास मेरठ से बुलंदशहर जा रही एक कार, अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और बस का इंतजार कर रहे लोगों को कुचल कर पलट गई, इस घटना में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जब्कि एक बच्चा सहित दो लोग घायल हो गए.
सूचना पर पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक बृजनाथपुर निवासी सितारा पत्नी मुसाब अली उम्र 52 वर्ष, सरोज शर्मा पत्नी सुभाष उम्र (60) शारदा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है.
इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों में कोहराम है, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ कर रही है. एएसपी विनीत भटनागर को मुताबिक परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: कानपुर में सड़क हादसे में बालक समेत तीन की मौत; बच्ची की हालत नाजुक, सीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश
ये भी पढ़ें: बागपत में सड़क हादसे में महिला की मौत; कैंटर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, पुलिस जांच में जुटी