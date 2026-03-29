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पिथौरागढ़ में दो वाहनों की जबरदस्त टक्कर, तीन महिलाएं घायल, एक हायर सेंटर रेफर

घायलों का उपचार ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

पिथौरागढ़: घाट-पिथौरागढ़ हाईवे पर दो वाहनों की आमने-सामने की टक्कर में तीन महिलाएं घायल हो गईं. एक बुजुर्ग महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है. फिलहाल, इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है. कार और टैंपो ट्रेवलर की आपस में टक्कर: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 29 मार्च को लोहाघाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रही एक कार और घाट की तरफ जा रहे टेंपो ट्रैवलर की मटेला बैंड के पास टक्कर हो गई. टक्कर में कार में सवार बुजुर्ग महिला दुर्गा देवी (उम्र 76 वर्ष), मंजू देवी और प्रभा शर्मा घायल हो गईं. सामाजिक कार्यकर्ता ने घायलों को अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल: घायल तीनों महिलाओं को गंगोलीहाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रहे पूर्व प्रधानाचार्य व सामाजिक कार्यकर्ता गणेश चंद्र कोठारी ने अपने निजी वाहन कार से जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार किया. हादसे में महिलाएं घायल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)