ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में दो वाहनों की जबरदस्त टक्कर, तीन महिलाएं घायल, एक हायर सेंटर रेफर

पिथौरागढ़-घाट हाईवे पर कार और टेंपो ट्रैवलर की आपसी टक्कर में तीन महिलाएं घायल, बुजुर्ग महिला को लगी गंभीर चोट, हायर सेंटर किया गया रेफर

PITHORAGARHB VEHICLE COLLISON
घायलों का उपचार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 29, 2026 at 10:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: घाट-पिथौरागढ़ हाईवे पर दो वाहनों की आमने-सामने की टक्कर में तीन महिलाएं घायल हो गईं. एक बुजुर्ग महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है. फिलहाल, इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है.

कार और टैंपो ट्रेवलर की आपस में टक्कर: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 29 मार्च को लोहाघाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रही एक कार और घाट की तरफ जा रहे टेंपो ट्रैवलर की मटेला बैंड के पास टक्कर हो गई. टक्कर में कार में सवार बुजुर्ग महिला दुर्गा देवी (उम्र 76 वर्ष), मंजू देवी और प्रभा शर्मा घायल हो गईं.

सामाजिक कार्यकर्ता ने घायलों को अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल: घायल तीनों महिलाओं को गंगोलीहाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रहे पूर्व प्रधानाचार्य व सामाजिक कार्यकर्ता गणेश चंद्र कोठारी ने अपने निजी वाहन कार से जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार किया.

PITHORAGARHB VEHICLE COLLISON
हादसे में महिलाएं घायल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

बुजुर्ग महिला को लगी गंभीर चोट, हायर सेंटर किया गया रेफर: हादस में बुजुर्ग महिला दुर्गा देवी के हाथ और सिर पर गंभीर चोट लगी है. जबकि, मंजू देवी और प्रभा शर्मा को हल्की चोटें आई हैं. देर शाम बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया.

अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं: इस मामले में देर शाम तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की गई थी. घायल महिला के परिजनों ने सोमवार को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है. फिलहाल, घायलों का उपचार चल रहा है. बता दें कि आज ही अल्मोड़ा के देघाट क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी.

जिसमें चिंतोली के दो युवकों की जान चली गई. जबकि, उसी गांव के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे इतना भयानक था कि युवक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे ही फंस गए. जिन्हें निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन दो लोगों की जान नहहीं बचाई जा सकी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

पिथौरागढ़ वाहन टक्कर महिलाएं घायल
पिथौरागढ़ कार हादसा
PITHORAGARH CAR ACCIDENT
WOMEN INJURED ACCIDENT GHAT
PITHORAGARHB VEHICLE COLLISON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.