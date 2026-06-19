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भरतपुर में एसीबी कार्रवाई: पर्यवेक्षक समेत तीन महिलाएं 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

परेशान नहीं करने एवं नौकरी से निकालने की धमकी देकर एक महिला कर्मचारी से मांगे थे 50 हजार रुपए. पहली किस्त लेते धरी गई आरोपी.

Accused women in ACB's net
एसीबी के शिकंजे में आरोपी महिलाएं (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 9:14 PM IST

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भरतपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भरतपुर इकाई ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की एक महिला पर्यवेक्षक और दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपियों पर एक महिला कर्मचारी को नौकरी में परेशान नहीं करने और नौकरी से निकालने की धमकी देकर 50 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग भरतपुर के सूरजपोल सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक क्षमा दहिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता मुदगल (कारे का नगला केंद्र) तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजबाला (डी ब्लॉक, रंजीत नगर केंद्र) को रिश्वत की पहली किस्त में 10 हजार रुपए लेते गिरफ्तार किया है.

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नौकरी से निकालने का दबाव: एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को शिकायत मिली. इसमें परिवादिया ने आरोप लगाया कि आरोपी महिलाएं उसे नौकरी में परेशान नहीं करने तथा सेवा से हटाने की धमकी देकर 50 हजार रुपए की रिश्वत मांग रही हैं. रिश्वत नहीं देने पर कार्रवाई करने और नौकरी से निकलवाने का दबाव बनाया जा रहा था.

पहली किस्त लेते गिरफ्तार: शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया. शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी रेंज भरतपुर के उप महानिरीक्षक ओमप्रकाश मीना के सुपरविजन में कार्रवाई की योजना बनाई गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. तीनों आरोपियों को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.

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अन्य की भूमिका तलाशेंगे: एएसपी अमित सिंह ने बताया, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है. कार्रवाई एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव तथा महानिरीक्षक पुलिस एस परिमला के निर्देशन में की जा रही है. सिंह ने बताया कि मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा. जांच के दौरान रिश्वत मांगने और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी.

आमजन से अपील: एसीबी ने आमजन से भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग की अपील की. ब्यूरो ने कहा कि कि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के रिश्वत मांगने की स्थिति में एसीबी की हेल्पलाइन 1064 तथा व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9413502834 पर 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. ब्यूरो का कहना है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है.

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UPERVISOR ARRESTED FOR TAKING BRIBE
महिला एवं बाल विकास विभाग
TWO ANGANWADI WORKERS ARRESTED
DEMANDED BRIBE OF 50000 RUPEES
ACB ACTION IN BHARATPUR

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