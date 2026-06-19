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भरतपुर में एसीबी कार्रवाई: पर्यवेक्षक समेत तीन महिलाएं 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

भरतपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भरतपुर इकाई ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की एक महिला पर्यवेक्षक और दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपियों पर एक महिला कर्मचारी को नौकरी में परेशान नहीं करने और नौकरी से निकालने की धमकी देकर 50 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग भरतपुर के सूरजपोल सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक क्षमा दहिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता मुदगल (कारे का नगला केंद्र) तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजबाला (डी ब्लॉक, रंजीत नगर केंद्र) को रिश्वत की पहली किस्त में 10 हजार रुपए लेते गिरफ्तार किया है.

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नौकरी से निकालने का दबाव: एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को शिकायत मिली. इसमें परिवादिया ने आरोप लगाया कि आरोपी महिलाएं उसे नौकरी में परेशान नहीं करने तथा सेवा से हटाने की धमकी देकर 50 हजार रुपए की रिश्वत मांग रही हैं. रिश्वत नहीं देने पर कार्रवाई करने और नौकरी से निकलवाने का दबाव बनाया जा रहा था.

पहली किस्त लेते गिरफ्तार: शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया. शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी रेंज भरतपुर के उप महानिरीक्षक ओमप्रकाश मीना के सुपरविजन में कार्रवाई की योजना बनाई गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. तीनों आरोपियों को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.