नवजात शिशु की तस्करी करने वाली 3 महिलाएं गिरफ्तार, 5 से 10 लाख में करती थी बच्चे का सौदा, अहमदाबाद, हैदराबाद चेन्नई तक नेटवर्क
आरोपियों महिलाएं पिछले कई दिनों से नवजात शिशु की खरीद फरोख्त का काम करती थी. अस्पतालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 7:32 AM IST
रायपुर: आजाद चौक पुलिस ने नवजात शिशु की खरीद फरोख्त करने के मामले में 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए महिला आरोपी रायपुर और भिलाई के रहने वाले हैं. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना आजाद चौक में धारा 140, 143, 318 और 61 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है.
पश्चिमी जोन के DCP रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि ओडिशा के सुंदरगढ़ की रहने वाली पीड़ित अपने नवजात शिशु के साथ आजाद चौक थाना क्षेत्र में पाई गई थी. इस महिला को तत्काल रेस्क्यू करके सखी सेंटर में रखा गया. उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने बताया कि 4 नवंबर 2026 को प्रसव के बाद उसको और उसके नवजात को महिला आरोपी कृतिका साहू के द्वारा अहिल्या नामदेव के घर पर रखा गया था. आरोपी नवजात शिशु को बेचने की तैयारी में थी. इस मामले में 3 महिला आरोपियों के नाम आ रहे थे. जिसमें कृतिका साहू रायपुर के आमापारा की रहने वाली है. अहिल्या नामदेव रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वहीं तीसरी महिला आरोपी गीतिका नाग जो भिलाई 3 की रहने वाली है.
DCP ने आगे बताया कि आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ और डिजिटल एविडेंस के आधार पर ये खुलासा हुआ कि तीनों महिला काफी समय से कमीशन के चक्कर में नवजात शिशुओं का सौदा करती थी. नवजात शिशु के सौदा करने का यह मामला केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ओडिशा, अहमदाबाद, हैदराबाद चेन्नई जैसे महानगर तक इनका नेटवर्क था. जहां ये बच्चों को भेजते थे.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आजाद चौक थाने में 17 नवंबर को विभिन्न धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इन 3 महिला आरोपियों पर कार्रवाई की गई है. और सबूत मिलने के बाद आगे भी कार्रवाई की जाएगी. इसमें और भी कई लोग शामिल हैं जो बेचने से लेकर खरीदने तक है. नवजात शिशुओं का सौदा 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक में किया करते थे. जिन अस्पतालों से बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, उन अस्पतालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी.
तीन या उससे अधिक बच्चे होने पर भी दिक्कत नहीं, जनसंख्या वृद्धि पर स्वास्थ्य मंत्री का अजब बयान
वेतन का हिस्सा स्कूली बच्चों पर खर्च, आर्थिक तंगी न रोक सके भविष्य की उड़ान, कांकेर की शिक्षिका पूर्णिमा गेडाम की मुहिम को सलाम
कोरिया के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 20 बच्चे घायल