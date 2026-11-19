ETV Bharat / state

नवजात शिशु की तस्करी करने वाली 3 महिलाएं गिरफ्तार, 5 से 10 लाख में करती थी बच्चे का सौदा, अहमदाबाद, हैदराबाद चेन्नई तक नेटवर्क

नवजात शिशुओं की तस्करी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: आजाद चौक पुलिस ने नवजात शिशु की खरीद फरोख्त करने के मामले में 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए महिला आरोपी रायपुर और भिलाई के रहने वाले हैं. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना आजाद चौक में धारा 140, 143, 318 और 61 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है.

पश्चिमी जोन के DCP रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि ओडिशा के सुंदरगढ़ की रहने वाली पीड़ित अपने नवजात शिशु के साथ आजाद चौक थाना क्षेत्र में पाई गई थी. इस महिला को तत्काल रेस्क्यू करके सखी सेंटर में रखा गया. उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने बताया कि 4 नवंबर 2026 को प्रसव के बाद उसको और उसके नवजात को महिला आरोपी कृतिका साहू के द्वारा अहिल्या नामदेव के घर पर रखा गया था. आरोपी नवजात शिशु को बेचने की तैयारी में थी. इस मामले में 3 महिला आरोपियों के नाम आ रहे थे. जिसमें कृतिका साहू रायपुर के आमापारा की रहने वाली है. अहिल्या नामदेव रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वहीं तीसरी महिला आरोपी गीतिका नाग जो भिलाई 3 की रहने वाली है.