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हजारों किलोमीटर का सफर, बड़े कार्यक्रमों में खोजती थी शिकार, तमिल महिलाओं की गैंग चढ़ी पुलिस के हत्थे

कोटा: जिले की रामगंजमंडी पुलिस ने रविवार को धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से लूटपाट करने वाली गैंग पकड़ी. इस गैंग में महिलाएं सदस्य हैं, जो मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं और खुद को दिल्ली निवासी बता रही हैं. इस गैंग की तीन महिलाओं को पुलिस ने चेन स्नेचिंग के मामले में गिरफ्तार किया. यह वारदात इन्होंने रामगंज मंडी में धार्मिक आयोजन में की थी. इस मामले में पुलिस आगे पड़ताल कर रही है.

पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर का कहना है कि रामगंज मंडी शहर में मेड़तवाल समाज के धर्मशाला में भागवत कथा हो रही थी. इसमें शामिल 75 वर्षीय लीलाबाई की सोने की चेन को किसी ने आरती के समय झपट ली. भीड़ का फायदा मारकर आरोपी फरार हो गए. अनुसंधान में पाया कि पश्चिम दिल्ली निवासी 35 वर्षीय चांदनी, 29 वर्षीय काजल और 35 वर्षीय अंबिका ने वारदात की है. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

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ट्रेन से पहुंची रामगंज मंडी: एसपी शंकर का कहना है कि ये तीनों महिलाएं मूल रूप से तमिलनाडु निवासी हैं. तमिल भाषा जानती हैं. हालांकि, यह हिंदी में भी बात कर रही हैं. इनका कहना है कि वर्तमान में दिल्ली में निवास करती हैं. यह गैंग ट्रेन से रामगंजमंडी पहुंची एवं वारदात की. आरोपी तीनों महिलाओं की बताई जानकारी की सत्यता की जांच की जा रही है. तमिल महिलाओं की गैंग के अन्य सदस्यों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है. पता लगा रहे हैं कि गैंग में महिलाएं और पुरुष कौन कौन इससे जुड़े हैं. इसके पहले कहां वारदात की.