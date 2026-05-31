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हजारों किलोमीटर का सफर, बड़े कार्यक्रमों में खोजती थी शिकार, तमिल महिलाओं की गैंग चढ़ी पुलिस के हत्थे

चोरी करने हजारों किमी का करती थी सफर. तमिलनाडु की रहने वाली आरोपी खुद को दिल्ली निवासी बता रही.

Gang Member Arrested in Kota
कोटा में गिरफ्तार गैंग की सदस्य (Photo: Kota Rural Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2026 at 3:28 PM IST

3 Min Read
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कोटा: जिले की रामगंजमंडी पुलिस ने रविवार को धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से लूटपाट करने वाली गैंग पकड़ी. इस गैंग में महिलाएं सदस्य हैं, जो मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं और खुद को दिल्ली निवासी बता रही हैं. इस गैंग की तीन महिलाओं को पुलिस ने चेन स्नेचिंग के मामले में गिरफ्तार किया. यह वारदात इन्होंने रामगंज मंडी में धार्मिक आयोजन में की थी. इस मामले में पुलिस आगे पड़ताल कर रही है.

पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर का कहना है कि रामगंज मंडी शहर में मेड़तवाल समाज के धर्मशाला में भागवत कथा हो रही थी. इसमें शामिल 75 वर्षीय लीलाबाई की सोने की चेन को किसी ने आरती के समय झपट ली. भीड़ का फायदा मारकर आरोपी फरार हो गए. अनुसंधान में पाया कि पश्चिम दिल्ली निवासी 35 वर्षीय चांदनी, 29 वर्षीय काजल और 35 वर्षीय अंबिका ने वारदात की है. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें: धार्मिक आयोजनों में आभूषण चुराने वाली अंतरराज्यीय महिला गैंग पकड़ी, 5 महिलाओं सहित 7 गिरफ्तार

ट्रेन से पहुंची रामगंज मंडी: एसपी शंकर का कहना है कि ये तीनों महिलाएं मूल रूप से तमिलनाडु निवासी हैं. तमिल भाषा जानती हैं. हालांकि, यह हिंदी में भी बात कर रही हैं. इनका कहना है कि वर्तमान में दिल्ली में निवास करती हैं. यह गैंग ट्रेन से रामगंजमंडी पहुंची एवं वारदात की. आरोपी तीनों महिलाओं की बताई जानकारी की सत्यता की जांच की जा रही है. तमिल महिलाओं की गैंग के अन्य सदस्यों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है. पता लगा रहे हैं कि गैंग में महिलाएं और पुरुष कौन कौन इससे जुड़े हैं. इसके पहले कहां वारदात की.

12 घंटे में पकड़ा: रामगंज मंडी थाना अधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि घटना के 12 घंटे में पुलिस ने इन आरोपी महिलाओं को जुल्मी रोड से गिरफ्तार कर लिया था. उनसे सोने की चेन बरामद कर ली है. यह महिला गैंग ट्रेन से दूसरे राज्यों में जाकर चोरी, लूटपाट या चेन स्नेचिंग करती थी. इतनी शातिर हैं कि महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि कब उनकी चेन गायब कर ली.

दूसरे राज्यों में भीड़भाड़ वाले इलाकों में झपट्टामार कर घटना को अंजाम देती हैं. चुराई चेन बेचकर पैसे आपस में बांट लेती. इनके पहले भी गिरफ्तारी या क्रिमिनल रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं. पूरे मामले में यह भी सामने आया कि धार्मिक, राजनीतिक या भीड़ वाले कार्यक्रमों में यह वारदात करने पहुंचती हैं. हजारों किमी दूर तक वारदात करने चली जाती हैं.

पढ़ें: दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग : महिला को गिराकर चेन छीन ले गए बाइक सवार बदमाश, उदयपुर में भी हैरान करने वाली घटना

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ALL ACCUSED RESIDENTS OF TAMILNADU
JOURNEY OF THOUSANDS KM FOR THEFT
ACCUSED CLAIMS TO BE DELHI RESIDENT
COMMITTING THEFT IN A CROWDED PLACE
FEMALE THIEF GANG BUSTED IN KOTA

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