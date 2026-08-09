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बिहार में दर्दनाक हादसा, मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 महिलाओं को स्कॉर्पियो ने कुचला, मौके पर मौत

मधुबनी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मॉर्निंग वॉक पर निकली तीन महिलाओं को ठोकर मारी, जिससे तीनों की मौत हो गई. रिपोर्ट- राज कुमार झा

road accident in Madhubani
मधुबनी में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2026 at 10:54 AM IST

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मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मॉर्निंग वॉक पर निकली तीन महिलाओं को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के धकजरी-बेनीपट्टी रोड पर हुई, जिसमें आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और न्याय की मांग की.

मॉर्निंग वॉक करने गई महिलाओं की मौत: रविवार सुबह छह महिलाओं का समूह रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक के बाद घर लौट रहा था. तभी अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने अचानक तीन महिलाओं को जोरदार ठोकर मार दी. हादसा इतनी तेजी से हुआ कि तीनों की मौके पर ही जान चली गई. चालक वाहन समेत घटनास्थल से फरार हो गया.

road accident in Madhubani
भीड़ को समझाने पहुंचे डीसीपी (ETV Bharat)

मृतकों की हुई पहचान: मृतक महिलाओं की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के धकजरी नव टोली गांव की रीता देवी (42), पत्नी पच्चू साह, किरण देवी (40), पत्नी राजू महतो, और फूल दाई देवी (70), पत्नी अरुण झा के रूप में हुई है. तीनों एक ही गांव की रहने वाली थीं.

स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम: हादसे की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए. आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर दी, जिससे जगदंबा पेट्रोल पंप के पास दोनों तरफ करीब एक-एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई और भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई.

road accident in Madhubani
गांव में मातम (ETV Bharat)

भीड़ को समझाने पहुंचे डीसीपी: घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी और अरेर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. बेनीपट्टी डीसीपी अमित कुमार डलवाल भी मौके पर मौजूद रहे. पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि आक्रोशित लोगों व परिजनों को समझाने-बुझाने और सड़क जाम खुलवाने के प्रयास में जुटे रहे.

"फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. हादसे के बाद मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है."-अमित कुमार डलवाल, डीसीपी, बेनीपट्टी

क्या कहती है पुलिस?: डीसीपी अमित कुमार डलवाल ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है. फिलहाल घटनास्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास जारी है. फरार चालक की तलाश तेज कर दी गई है. इस दर्दनाक हादसे के बाद धकजरी नवटोली गांव में मातम पसरा हुआ है. पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों और स्थानीय लोगों ने दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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