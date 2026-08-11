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बिहार में वज्रपात का कहर, तीन महिलाओं की मौत.. चचेरे भाई-बहन झुलसे

बांका: बिहार के बांका में वज्रपात का कहर देखने को मिला. जिले के चांदन प्रखंड अंतर्गत सुईया थाना क्षेत्र के बोंड़ा गांव में बारिश के दौरान हुए वज्रपात से तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक किशोर और एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गए.

तीन महिलाओं की मौत: मृत महिलाओं की पहचान बोंड़ा गांव निवासी शंभू यादव की 45 वर्षीय पत्नी कुसमी देवी, टीपन यादव की 35 वर्षीय पत्नी रिंकू देवी और राजेंद्र यादव की 38 वर्षीय पत्नी रेणु देवी के रूप में हुई है. ये तीनों महिलाएं आपस में गोतनी (देवरानी-जेठानी) थीं. एक ही परिवार से जुड़ी तीन महिलाओं की एक साथ मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसर गया है.

एक लड़का और एक लड़की घायल: वहीं वज्रपात की चपेट में आने से कार्तिक यादव की बेटी रानी कुमारी और टीपन यादव के बेटे सौरभ कुमार गंभीर रूप से झुलस गए हैं. दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है. चिकित्सकों की निगरानी में दोनों का इलाज किया जा रहा है.

धान रोपने के दौरान वज्रपात: असल में मंगलवार की शाम क्षेत्र में बारिश हो रही थी. इसी दौरान बोंड़ा गांव में अचानक तेज वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में पांच लोग आ गए. वज्रपात की तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया.