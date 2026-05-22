जींद में 15 दिन में 3 महिलाओं की मौत, मृतकों में प्रसूति और गर्भवती शामिल
नागरिक अस्पताल में 15 दिन में तीसरी महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो रहा है.
Published : May 22, 2026 at 7:17 PM IST
जींद: जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब उपचार के लिए आई 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई. हालांकि मृतक महिला की 15 मई को नागरिक अस्पताल में ही डिलीवरी हुई थी. अस्पताल प्रशासन ने चार दिन महिला को अस्पताल में भर्ती रखा. उसके बाद मां व बेटे को छुट्टी दे दी गई. जब महिला को अस्पताल से छुट्टी दी गई, उस समय उसे बुखार था.
15 मई को नागरिक अस्पताल में हुई थी डिलीवरी: शुक्रवार सुबह नौ बजे के आसपास महिला को बुखार होने पर परिजन उसे नागरिक अस्पताल लेकर आए थे. यहां महिला को मृत घोषित कर दिया. इससे पहले भी आठ मई को नागरिक अस्पताल में दो गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी. अस्पताल प्रशासन के अनुसार महिला जिस समय अस्पताल में लाई गई, उस समय उसकी मौत हो चुकी है. इस महिला की 15 मई को नागरिक अस्पताल में ही डिलीवरी हुई थी.
अस्पताल से छुट्टी के समय भी था बुखारः गांव घोघडियां निवासी राकेश की पत्नी मधु (32) को गत 15 मई को नागरिक अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान दाखिल करवाया गया था. मधु ने अस्पताल में लड़के को जन्म दिया. अस्पताल प्रशासन ने मधु और बच्चे को चार दिन तक अस्पताल में ही दाखिल रखा. इसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई, जिस समय मधु को छुट्टी दी गई, उसे बुखार की शिकायत थी. अब तीन दिन से मधु और उसका बच्चा घर पर सही सलामत था. राकेश ने बताया कि शुक्रवार सुबह नौ बजे के आसपास उसकी पत्नी को बुखार की शिकायत हुई. उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी तो वह उसे लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचा. यहां पर चिकित्सकों ने मधु को मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने किसी पर नहीं लगाए आरोपः राकेश ने कहा कि जिस समय उसकी पत्नी को अस्पताल में लाया गया, उसकी सांस चल रही थी. कुछ समय बाद चिकित्सकों ने कहा कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है. सूचना पाकर उचाना थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. राकेश ने अपने बयानों में किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं.
आठ मई को भी हुई थी 2 महिलाओं की मौत: नागरिक अस्पताल में 15 दिन में तीसरी महिला की मौत हुई है. शहर के बख्शी नगर निवासी 35 वर्षीय असीमा व श्याम नगर निवासी 30 वर्षीय पूजा की मौत आठ मई को नागरिक अस्पताल में हुई थी. दोनों ही महिलाएं आठ-आठ माह की गर्भवती थी. चिकित्सकों के अनुसार दोनों ही महिलाओं को चिकित्सकों ने उच्च रक्तचाप की शिकायत बताई थी.
महिला की मौत को लेकर विभागीय जांच करवाई जा रही: सीएमओ
सीएमओ डा. सुमन कोहली ने बताया कि महिला की मौत को लेकर विभागीय जांच करवाई जा रही है. यदि इसमें किसी चिकित्सक की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जब महिला को अस्पताल में लाया गया था तो उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बावजूद विभागीय जांच शुरू कर दी है. महिलाओं की डिलीवरी के समय के कागजात भी चेक किए जा रहे हैं. पूरे मामले की जांच की जाएगी.