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तालाब किनारे मिट्टी निकाल रही महिलाओं पर टीला ढहा, मां-बेटी समेत तीन की मौत

कौशाम्बी: जिले में रविवार की सुबह तालाब किनारे मिट्टी निकाल रही महिलाओं पर अचानक मिट्टी का टीला ढह गया, जिससे महिला मिट्टी के टीले के नीचे दब गई. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पहुंचे और मालवा हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला. हादसे में मां बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



जानकारी के अनुसार, घटना मंझनपुर तहसील के चाकथामा गांव की है. जहां रविवार को गांव की दर्जनों महिलाएं घर की पुताई करने के लिए गांव के बाहर तालाब से मिट्टी निकाल रही थी. अचानक मिट्टी का टीला भरभराकर गिर पड़ा, जिससे सभी महिलाएं उसके नीचे दब गईं.

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और ग्रामीणों में अफरा-तफरी फैल गई. हादसे की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों घटना की जानकारी जिला प्रशासन को दिया. सूचना पर पहुंचे जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से सभी लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने मां बेटी समेत तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान उत्तरा देवी, गीता देवी और बिट्टी के रूप में हुई है. घटना में घायल हुए अन्य लोगों को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.