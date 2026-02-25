धनबाद में बच्चा चोरी के अफवाह पर उग्र भीड़ का कहर, तीन महिलाओं की पिटाई
धनबाद में बच्चा चोरी की अफवाह में तीन महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी गई. पुलिस ने तीनों की जान बचाई.
Published : February 25, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : February 25, 2026 at 6:38 PM IST
रिपोर्टः नरेंद्र निषाद
धनबादः जिले में बच्चा चोरी की अफवाह ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है. मंगलवार को ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के निछानी पुल के समीप तीन महिलाओं को संदेह के आधार पर भीड़ ने घेर लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर पहुंची, पुलिस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ा.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इलाके में अचानक बच्चा चोरी की बात फैल गई. अफवाह ने कुछ ही मिनटों में उग्र रूप ले लिया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. बिना किसी ठोस प्रमाण के तीन महिलाओं को बच्चा चोर समझ लिया गया और उनके साथ धक्का-मुक्की व मारपीट शुरू कर दी गई. भीड़ ने महिलाओं पर लात-घूंसे बरसाए, जिससे वहां अफरातफरी का माहौल बन गया.
