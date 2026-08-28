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ऑटो में महिला को बातों में उलझाकर उड़ा ली सोने की चेन, चालक की चलाकी से 3 गिरफ्तार

3 आरोपी महिलाओं को पुलिस के हवाले किया गया, मामले की जांच की जा रही.

तीन आरोपी गिरफ्तार
तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 10:43 AM IST

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लखनऊ: सवारी ऑटो में तीन महिलाएं चढ़ीं, उनके निशाने पर एक महिला थी. कुछ ही देर में तीनों ने उसे बातचीत में उलझाना शुरू कर दिया. कभी बैग खींचा तो कभी दुपट्टे को लेकर उसे उलझाया. महिला कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उसके गले की सोने की चेन गायब हो चुकी थी, लेकिन इस बार तीनों का दांव उल्टा पड़ गया. महिला ने शोर मचा दिया. ऑटो चालक ने तुरंत ऑटो रोक दिया. आसपास के लोग भी जुट गए. तीनों महिलाओं को घेर लिया गया. इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया.

जानकारी के अनुसार 26 अगस्त को इंदिरानगर की आदर्श कॉलोनी निवासी लक्ष्मी यादव श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से पुराना पारा जाने के लिए सवारी ऑटो में बैठी थी. रास्ते में तीन महिलाएं भी ऑटो में आकर बैठ गई. तीनों ने लक्ष्मी से बातचीत शुरू कर दी.

बातचीत के साथ ही उनके बैग और दुपट्टे को लेकर खींचातानी करने लगीं. लक्ष्मी का ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ गया, एक महिला ने उनके गले से सोने की चेन खींच ली. चेन टूटते ही लक्ष्मी को शक हुआ.

उन्होंने तुरंत शोर मचा दिया. शोर सुनकर ऑटो चालक रिंकू भी सतर्क हो गया. उसने ऑटो रोक दिया. स्थानीय लोग और लक्ष्मी के रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए. तीनों महिलाओं को भागने का मौका नहीं मिला. उन्हें घेरकर पुराना पारा थाने के पास बने पुलिस पिंक बूथ तक ले जाया गया.

सूचना मिलते ही पारा पुलिस पहुंची. तीनों महिलाओं की तलाशी ली गई. तलाशी में लक्ष्मी की टूटी हुई सोने की चेन बरामद हो गई. पुलिस को उनके पास से एक और टूटी हुई पीली धातु की चेन मिली. यह चेन भी चोरी की बताई जा रही है. दोनों चेन का कुल वजन 16.8 ग्राम है.

पुलिस ने तीनों को शाम 5:10 बजे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ शुरू हुई तो चेन चोरी का पूरा तरीका सामने आ गया. पुलिस के मुताबिक तीनों महिलाएं अकेले नहीं, बल्कि गिरोह बनाकर काम करती थी. उनका निशाना सवारी ऑटो और ई-रिक्शा में सफर करने वाली महिलाएं होती थीं.

तीनों एक साथ वाहन में बैठती थीं, फिर शिकार को बातचीत में उलझाया जाता था. कभी बैग खींचा जाता था. कभी दुपट्टे से छेड़छाड़ की जाती थी. कपड़ों की खींचातानी के बीच महिला का ध्यान भटकाया जाता था. इसी दौरान गले की चेन काट ली जाती थी. पुलिस पूछताछ में एक और बात सामने आई. गिरफ्तार महिलाओं ने शुरुआत में अपनी असली पहचान भी छिपाने की कोशिश की.

उन्होंने पुलिस को बाराबंकी के फर्जी नाम और पते बताए. पुलिस को शक हुआ. संबंधित थानों से सत्यापन कराया गया. इसके बाद फर्जीवाड़ा खुल गया. तीनों की असली पहचान कुशीनगर की रहने वाली महिलाओं के रूप में सामने आई. जांच के दौरान बरामद दूसरी चेन ने पुलिस को करीब एक महीने पुरानी घटना तक पहुंचा दिया.

पूछताछ में महिलाओं ने 28 जुलाई की वारदात कबूल की. पुलिस के मुताबिक उस दिन तीनों बुद्धेश्वर चौराहे के पास एक ई-रिक्शा में बैठी बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया था. पहले उसे बातचीत में उलझाया. इसके बाद उसकी सोने की चेन चोरी कर ली.

महिलाओं ने पुलिस को बताया कि चोरी की चेन उन्होंने बच्चे के इलाज की मजबूरी बताकर राह चलते लोगों को बेच दी थी. इससे मिले रुपये खर्च कर दिए. इस मामले में पारा थाने में पहले से मुकदमा दर्ज था. बीएनएस की धारा 303(2) के तहत कार्रवाई चल रही थी.

मामले में भी पुलिस को अहम सफलता मिली. चोरी की शिकार बुजुर्ग महिला को गिरफ्तार महिलाओं के सामने लाया गया. महिला ने तीनों को देखते ही पहचान लिया. उसने पुलिस को बताया कि यही तीन महिलाएं थीं, जिन्होंने ई-रिक्शा में उसे बातों में उलझाकर चेन चोरी की थी.


प्रभारी निरीक्षक थाना पारा सुरेश सिंह ने बताया कि सवारी ऑटो में महिलाओं से चेन चोरी और झपटमारी करने वाली तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से दो पीली धातु की चेन बरामद हुई हैं.

पूछताछ में तीनों ने गिरोह बनाकर ऑटो और ई-रिक्शा में सफर करने वाली महिलाओं को निशाना बनाने की बात स्वीकार की है. आरोपियों ने बातचीत और बैग-दुपट्टे की खींचातानी के जरिए महिलाओं का ध्यान भटकाकर चेन चोरी करने का तरीका बताया है.

एक अन्य मामले में बुजुर्ग महिला से चेन चोरी की घटना में भी तीनों की पहचान हुई है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और गिरोह से जुड़ी अन्य घटनाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

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