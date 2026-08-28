ETV Bharat / state

ऑटो में महिला को बातों में उलझाकर उड़ा ली सोने की चेन, चालक की चलाकी से 3 गिरफ्तार

लखनऊ: सवारी ऑटो में तीन महिलाएं चढ़ीं, उनके निशाने पर एक महिला थी. कुछ ही देर में तीनों ने उसे बातचीत में उलझाना शुरू कर दिया. कभी बैग खींचा तो कभी दुपट्टे को लेकर उसे उलझाया. महिला कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उसके गले की सोने की चेन गायब हो चुकी थी, लेकिन इस बार तीनों का दांव उल्टा पड़ गया. महिला ने शोर मचा दिया. ऑटो चालक ने तुरंत ऑटो रोक दिया. आसपास के लोग भी जुट गए. तीनों महिलाओं को घेर लिया गया. इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया.



जानकारी के अनुसार 26 अगस्त को इंदिरानगर की आदर्श कॉलोनी निवासी लक्ष्मी यादव श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से पुराना पारा जाने के लिए सवारी ऑटो में बैठी थी. रास्ते में तीन महिलाएं भी ऑटो में आकर बैठ गई. तीनों ने लक्ष्मी से बातचीत शुरू कर दी.

बातचीत के साथ ही उनके बैग और दुपट्टे को लेकर खींचातानी करने लगीं. लक्ष्मी का ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ गया, एक महिला ने उनके गले से सोने की चेन खींच ली. चेन टूटते ही लक्ष्मी को शक हुआ.

उन्होंने तुरंत शोर मचा दिया. शोर सुनकर ऑटो चालक रिंकू भी सतर्क हो गया. उसने ऑटो रोक दिया. स्थानीय लोग और लक्ष्मी के रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए. तीनों महिलाओं को भागने का मौका नहीं मिला. उन्हें घेरकर पुराना पारा थाने के पास बने पुलिस पिंक बूथ तक ले जाया गया.



सूचना मिलते ही पारा पुलिस पहुंची. तीनों महिलाओं की तलाशी ली गई. तलाशी में लक्ष्मी की टूटी हुई सोने की चेन बरामद हो गई. पुलिस को उनके पास से एक और टूटी हुई पीली धातु की चेन मिली. यह चेन भी चोरी की बताई जा रही है. दोनों चेन का कुल वजन 16.8 ग्राम है.

पुलिस ने तीनों को शाम 5:10 बजे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ शुरू हुई तो चेन चोरी का पूरा तरीका सामने आ गया. पुलिस के मुताबिक तीनों महिलाएं अकेले नहीं, बल्कि गिरोह बनाकर काम करती थी. उनका निशाना सवारी ऑटो और ई-रिक्शा में सफर करने वाली महिलाएं होती थीं.

तीनों एक साथ वाहन में बैठती थीं, फिर शिकार को बातचीत में उलझाया जाता था. कभी बैग खींचा जाता था. कभी दुपट्टे से छेड़छाड़ की जाती थी. कपड़ों की खींचातानी के बीच महिला का ध्यान भटकाया जाता था. इसी दौरान गले की चेन काट ली जाती थी. पुलिस पूछताछ में एक और बात सामने आई. गिरफ्तार महिलाओं ने शुरुआत में अपनी असली पहचान भी छिपाने की कोशिश की.

उन्होंने पुलिस को बाराबंकी के फर्जी नाम और पते बताए. पुलिस को शक हुआ. संबंधित थानों से सत्यापन कराया गया. इसके बाद फर्जीवाड़ा खुल गया. तीनों की असली पहचान कुशीनगर की रहने वाली महिलाओं के रूप में सामने आई. जांच के दौरान बरामद दूसरी चेन ने पुलिस को करीब एक महीने पुरानी घटना तक पहुंचा दिया.