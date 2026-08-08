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पंचकूला सिविल अस्पताल में मौतों का सिलसिला! 30 दिन में 3 प्रसूताओं और नवजात की मौत, जांच जारी

नवजात की मौत के आरोप भी अस्पताल पर: विजय कुमार ने आगे कहा कि, "मनदीप के प्रसव के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मेरा बच्चा सौंप दिया. लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई. यदि जिला अस्पताल के डॉक्टर उनके नवजात बच्चे का मेडिकल टेस्ट करते तो उसकी जान बच सकती थी. बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे चंडीगढ़ स्थित पीजीआई ले गए, जहां बीती चार अगस्त को उसने दम तोड़ दिया. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने नवजात के मेडिकल टेस्ट और उसकी सही जांच नहीं की, जिसके चलते नवजात बच्चे की भी जान चली गई."

लापरवाही के लगाए आरोप: विजय ने बताया कि, " मुझे 24 जुलाई की रात को मुझे किसी ने बताया कि मेरी पत्नी को जिला अस्पताल ले जाएं, क्योंकि हड्‌डी बढ़ी होने के चलते उनका ऑपरेशन होना है, जिसमें दो घंटे का समय लगने की बात कही. इसके बाद मैं पत्नी मनदीप कौर को पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित जिला अस्पताल ले गया. लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने मुझे सुबह दस बजे से बिठाए रखा और शाम करीब पांच बजे ऑपरेशन किया. फिर मनदीप के प्रसव के बाद करीब 5:40 बजे मुझे मेरा बच्चा सौंप दिया. इसके बाद डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मनदीप कौर का खून का रिसाव अधिक होने के चलते उसे खून चढ़ाना पड़ेगा, बाकी सबकुछ ठीक है. इसके बाद मैंने रात करीब आठ बजे मेडिकल स्टाफ से कहा कि मैं पत्नी से मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया. मेडिकल स्टाफ ने मुझे कहा कि मिलवा देंगे, लेकिन पहले मनदीप को चंडीगढ़ स्थित पीजीआई ले जाना पड़ेगा. इसके बाद मनदीप को स्ट्रैचर पर लाया गया. इस दौरान मनदीप कौर की जान जा चुकी थी, जिसकी वीडियो भी उनके पास है. डॉक्टरों-मेडिकल स्टाफ ने मुझे मेरी पत्नी मनदीप कौर से मिलने तक नहीं दिया और न ही उनकी बात कराई."

पीड़ित व्यक्ति ने की इंसाफ की मांग: जिला पंचकूला के गांव बुंगा निवासी पीड़ित विजय कुमार ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि, "मुझे केवल इंसाफ चाहिए. मेरे साथ जो हुआ, वह किसी के साथ न हो. मेरा सबकुछ उजड़ गया, पत्नी और बच्चे की मौत हो गई. लेकिन अब केवल एक ही मांग है कि जिन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने मुझे जिंदगी भर का दुख दिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. मेरी पत्नी मनदीप कौर की मौत पंचकूला के जिला अस्पताल में ही हो गई थी. लेकिन डॉक्टरों और समूचे स्टाफ ने लापरवाही के चलते यह बात मुझसे छुपाए रखी. लोग डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन जो मेरे साथ किया गया, ऐसा केवल कोई जल्लाद ही कर सकता है."

वहीं, हर कोई यह जानकार हैरानी में है कि आखिर एक के बाद एक 30 दिनों के भीतर तीन महिलाओं और एक नवजात की मौत कैसे हो सकती है? इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने पत्नी और बेटे को खो चुके पीड़ित व्यक्ति और जिला अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर (पीएमओ) डॉक्टर आरएस चौहान से बातचीत की.

पंचकूला: जिला पंचकूला शहर के सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में बीते 1 माह में तीन महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत हो गई. यहां तक कि एक नवजात ने भी दम तोड़ दिया. आरोप हैं कि अस्पताल प्रबंधन इन घटनाओं पर पर्दा डालने के प्रयास में है. पीड़ित परिवारों ने अपनी-अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई हैं. साथ ही पीड़ित परिवारों ने अस्पताल प्रबंधन पर जांच के नाम पर सभी मामले दबाने के प्रयास के आरोप लगाए हैं.

पीजीआई में 25 जुलाई की रात: विजय कुमार ने बताया कि, "बीते 25 जुलाई की रात मेरी पत्नी मनदीप कौर को सेक्टर-6 का मेडिकल स्टाफ एंबुलेंस से पीजीआई लेकर पहुंचा. मनदीप कौर का मेडिकल कार्ड व अन्य मेडिकल रिपोर्ट्स जिला अस्पताल के बने थे. लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने पीजीआई में हमें कोई मेडिकल कार्ड या अन्य दस्तावेज नहीं दिया. मेडिकल स्टाफ यह सभी मेडिकल कार्ड/रिपोर्ट्स लेकर पीजीआई से भाग आए. यदि जिला अस्पताल-6 के डॉक्टरों ने कोई लापरवाही नहीं की थी तो फिर अस्पताल का मेडिकल स्टाफ पीजीआई से मेरी पत्नी मनदीप की मेडिकल फाइल लेकर क्यों भाग आया. हम न्याय के लिए लेकर स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाएंगे. प्रदेश के अन्य मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक से भी न्याय की मांग करेंगे. जिन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के कारण मेरे अपनों की जिंदगी चली गई, हम न्याय लिए शिकायत पत्र के साथ हर चौखट तक जाएंगे."

केस-2: डिलीवरी के दस दिन बाद मौत: वहीं, दूसरे मामले के अनुसार 24 जुलाई को रायपुररानी के भूड़ गांव की रीना देवी की डिलीवरी पीजीआई में हुई थी. डिलीवरी के दस दिन बाद रात एक बजे अचानक रीना की तबीयत बिगड़ गई, जिस दौरान बच्चा भी रो रहा था. परिजन रीना को उठाने पहुंचे तो वह लंबी-लंबी सांसे ले रही थी. परिजनों ने इमरजेंसी के हालात भांपते हुए एंबुलेंस का इंतजार न कर स्वयं ही रीना को कार से अस्पताल ले जाने लगे. बीच रास्ते रामगढ़ के पास एंबुलेंस मिली, जिससे रीना को पहले जिला अस्पताल और फिर पीजीआई ले जाया गया. लेकिन इस दौरान तक रीना की मौत हो गई. परिजनों ने रीना की मौत के कारणों के कारणों के लिए जांच की मांग की है.

केस-3: हाई रिस्क पेशेंट संध्या एडमिट नहीं: इसके अलावा जिला पंचकूला के बरवाला के गांव भरेली निवासी 25 वर्षीय संध्या की मौत मामले में भी जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं. बरवाला पीएचसी और जनरल अस्पताल में जांच के दौरान संध्या को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया था. इसके बावजूद डिलीवरी के समय उसे एडमिट नहीं किया गया. संध्या के परिजन तीन दिन तक लगातार अस्पताल के चक्कर लगाते रहे लेकिन उन्हें सही समय नहीं आने की बात कहकर वापस लौटाया जाता रहा. इसके बाद घर लौटते समय संध्या की हालत पहले से अधिक बिगड़ी तो परिजन उसे मजबूरन अंबाला के एक निजी अस्पताल ले गए. यहां आईसीयू में बीती 29 जून को उसकी मौत हो गई. संध्या की सास ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि वह डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ती रही कि उनकी बहू को एडमिट कर लें लेकिन न तो एडमिट किया और न ही उसे किसी अन्य अस्पताल रेफर किया गया.

पीएमओ ने जांच जारी होने का दिया हवाला: वहीं, इस पूरे मामले में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान जिला अस्पताल-6 के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर (पीएमओ) डॉ. आरएस चौहान ने कहा कि, "संध्या बीती 24 जून को ओपीडी में आई थी, जिसकी जांच की गई तो वह लेबर में नहीं थी. जांच कराने की सलाह दी गई थी, जिसे उन्होंने कराया भी. लेकिन इसके बाद संध्या दोबारा जांच के लिए जिला अस्पताल नहीं पहुंची. वहीं, रीना देवी बीती 23 जुलाई को नाजुक हालत में इमरजेंसी में पहुंची थी. इस कारण शुरूआती ट्रीटमेंट देकर उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया था, क्योंकि उसका पहले से पीजीआई की सुपरवीजन और बुकिंग केस था. रीना ने पीजीआई में बीती 11 जुलाई को बच्चे को जन्म दिया था. इसके अलावा मनदीप कौर के मामले की जांच जारी है. पेशेंट के परिजनों को मेडिकल रिकॉर्ड के साथ कार्यालय बुलाया गया है. इसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए पूरा किया जाएगा. जांच पूरी होने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी. फिलहाल जांच में एकतरफा बयान दर्ज किए गए हैं. एक पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड जल्द आ जाएगा, जबकि अन्य दोनों परिवारों ने भी मेडिकल रिकॉर्ड के साथ इंक्वायरी के समय पहुंच जाएंगे."

जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित: पीएमओ, डॉ. आरएस चौहान ने आगे कहा कि, "सभी मामलों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है. बताया कि सीएमओ और पीएमओ के अंतर्गत मैटरनिटी का कामकाज देखने वाले डॉक्टर मामले की जांच कर रहे हैं. इनमें पीएमओ कार्यालय से डॉ. मीनू और सीएमओ कार्यालय से डॉ. रणदीप मामलों की जांच कर रहे हैं, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देंगे. फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता. दोनों पक्षों के बयान होने के बाद सीटिंग डॉक्टर, एचओडी गायनी समेत सीएमओ और पीएमओ ऑफिस के प्रोग्राम ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा."

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