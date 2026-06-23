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अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवसः पलामू में संपन्न हुआ तीन विधवा महिलाओं का विवाह! सरकार की तरफ से मिली 2-2 लाख की सहायता राशि

पलामू में संपन्न हुआ तीन विधवा महिलाओं का विवाह! ( Etv Bharat )

पलामू: जिले में तीन विधवा महिलाओं की शादी संपन्न कराई गई है. दरअसल, मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के मौके पर विधवा पुनर्विवाह सह परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में तीन विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह कराया गया. पलामू के पांकी की रहने वाली अंजू देवी, चिंतामनी और एक अन्य विधवा महिला की शादी कराई गई.

इस दौरान समाज कल्याण विभाग की ओर से विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई. विधवा विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि बांटी गई है. पलामू के शिक्षाविद् अविनाश देव की पहल ट्रस्ट के नेतृत्व में विधवा पुनर्विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

तीन विधवा महिलाओं को मिले नये जीवन साथी (Etv Bharat)

बंद हो जाएगा लोगों का मुंह: दुल्हन

पलामू के पांकी के सालिमदिरी की रहने वाली अंजू कुमारी के पति का निधन 2024 में हो गया था. अंजू कुमारी के पति लोहरदगा के कुडू में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. पांकी के ही रहने वाले संदीप यादव ने अंजू कुमारी का हाथ थामा है. अंजू कुमारी बताती हैं कि अब लोगों का मुह बंद हो जाएगा, किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाएगा.

मुझ पर लगाए जाते थे लांछन: अंजू कुमार