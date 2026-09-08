गोरखपुर जंक्शन पर बड़ा हादसा; मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतरीं, हड़कंप
मालगाड़ी मध्यप्रदेश से बिहार के नारायणपुर अनंत रेलवे स्टेशन जा रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 1:02 PM IST
गोरखपुर: सोमवार देर रात गोरखपुर जंक्शन पर सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. यह घटना जंक्शन के लाइन नंबर 8 के पश्चिमी यार्ड में करीब 2 बजे हुआ. देर रात मालगाड़ी की तीन बोगियां अचानक पटरी से उतर जाने से मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.
घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई. इसके बाद रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का काम शुरू किया. सीमेंट की बोरियां लेकर यह मालगाड़ी जा रही थी.
बताया गया कि यह मालगाड़ी मध्यप्रदेश से बिहार के नारायणपुर अनंत रेलवे स्टेशन जा रही थी. मालगाड़ी में सीमेंट की बोरियां लदी हुई थीं. इसी दौरान गोरखपुर जंक्शन के पश्चिमी यार्ड में इसकी तीन बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं.
हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों ने सबसे पहले पटरी से उतरी बोगियों को मालगाड़ी से अलग करने की कार्रवाई शुरू की, जिससे बाकी मालगाड़ी को सुरक्षित तरीके से आगे भेजा जा सके.
सुबह करीब 9:10 बजे हटाई गईं तीनों बोगियां तब जाकर इस गाड़ी को आगे के लिए रवाना किया जा सका. रेलवे प्रशासन की टीम ने कई घंटे की कार्रवाई के बाद मंगलवार की सुबह पटरी से उतरी तीनों बोगियों को हटवाया इसके बाद मालगाड़ी को रीरेल कर आगे के लिए रवाना कर दिया गया.
रेलवे की ओर से घटना के बाद मौके पर जरूरी जांच और तकनीकी कार्रवाई भी की गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद डीआरएम भी मंगलवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली.
फिलहाल मालगाड़ी की तीन बोगियां पटरी से उतरने की असली वजह सामने नहीं आई है. इसको लेकर जांच में रेलवे प्रशासन जुटा है. हादसा पश्चिमी यार्ड में होने के कारण रेलवे प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पटरी से उतरी बोगियों को अलग कर दिया. इसके बाद मालगाड़ी को सुरक्षित तरीके से आगे भेज दिया गया. फिलहाल घटना में किसी जनहानि की जानकारी नहीं है.
इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया है कि रेलवे प्रशासन की टीम घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर किन कारणों से मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतरीं. फिलहाल सीरियल यातायात प्रभावित नहीं हुआ.
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