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गोरखपुर जंक्शन पर बड़ा हादसा; मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतरीं, हड़कंप

गोरखपुर: सोमवार देर रात गोरखपुर जंक्शन पर सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. यह घटना जंक्शन के लाइन नंबर 8 के पश्चिमी यार्ड में करीब 2 बजे हुआ. देर रात मालगाड़ी की तीन बोगियां अचानक पटरी से उतर जाने से मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई. इसके बाद रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का काम शुरू किया. सीमेंट की बोरियां लेकर यह मालगाड़ी जा रही थी.

बताया गया कि यह मालगाड़ी मध्यप्रदेश से बिहार के नारायणपुर अनंत रेलवे स्टेशन जा रही थी. मालगाड़ी में सीमेंट की बोरियां लदी हुई थीं. इसी दौरान गोरखपुर जंक्शन के पश्चिमी यार्ड में इसकी तीन बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं.

मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतरीं (Video Credit; ETV Bharat)

हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों ने सबसे पहले पटरी से उतरी बोगियों को मालगाड़ी से अलग करने की कार्रवाई शुरू की, जिससे बाकी मालगाड़ी को सुरक्षित तरीके से आगे भेजा जा सके.



सुबह करीब 9:10 बजे हटाई गईं तीनों बोगियां तब जाकर इस गाड़ी को आगे के लिए रवाना किया जा सका. रेलवे प्रशासन की टीम ने कई घंटे की कार्रवाई के बाद मंगलवार की सुबह पटरी से उतरी तीनों बोगियों को हटवाया इसके बाद मालगाड़ी को रीरेल कर आगे के लिए रवाना कर दिया गया.