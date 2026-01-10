कुचामन में ओवरटेक के चक्कर में 3 वाहन भिड़े, एक युवती की मौत, 7 घायल

ETV Bharat / state

कुचामनसिटीः शहर के मेगा हाईवे पर त्रिसंगिया के समीप शनिवार देर शाम तीन वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए. इनमें से एक घायल को हायर सेंटर के लिए रैफर किया गया है, जबकि 6 अन्य घायलों का इलाज जारी है.

थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया कि शाम को एक साथ कार, जीप और मिनी बस के बीच टक्कर हो गई. हादसे में 8 लोग घायल हो गए. उन्होंने बताया कि घायलों को कुचामन के राजकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक युवती की मौत हो गई. वहीं सात अन्य घायलों में से एक घायल को हायर सेंटर रैफर किया गया है, बाकि लोगों का इलाज कुचामन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है.

ओवरटेक के चक्कर में हादसाः थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों वाहनों के बीच में टक्कर ओवरटेक के चक्कर में हुई है. उन्होंने बताया कार ओवरटेक करने के चक्कर में जीप से जा टकराई. इसके बाद पीछे से आ रही मिनी टूरिस्ट बस भी टकरा गई. इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए. कार सवार कुचामन के पास गांव रूपपुरा निवासी सोनू राठौड़ पुत्री श्रवणसिंह की मौत हो गई. वहीं, कार चालक सुभाष निवासी रावां गंभीर घायल हो गया, उसे प्राथमिक उपचार के बाद रैफर कर दिया गया.

इसके अलावा कुमकुम, दीपक सहित अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को कुचामन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, यहां डॉ. सलीम राव व डॉ. खीचड़, डॉ. नदीम सरदार व अन्य स्टॉफ ने घायलों का उपचार शुरू किया. पुलिस के अनुसार युवती के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया की सोनू के परिजनों ने रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर मामला दर्ज करके जांच की जा रही है.

