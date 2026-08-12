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महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस की वो तीन अधूरी इच्छाएं क्या हैं? जिसे हर साल पूरी करते हैं उनके गांव वाले

मुजफ्फरपुर : साल 1908 में महज 18 साल की उम्र में शहादत देने वाले खुदीराम बोस की अंतिम इच्छाओं का जिक्र दस्तावेजों में मिलता है. खुदीराम बोस पर लंबे समय से शोध कर रहे लेखक और शोधकर्ता अरिंदम भौमिक के मुताबिक, मुकदमे के दौरान उनसे उनकी अंतिम इच्छाओं के बारे में पूछा गया था. ये वो इच्छाएं हैं जिसे हर साल उनके गांव के रहने वाले अरिंदम भौमिक पूरी करते हैं.

तीन इच्छाएं रह गईं अधूरी : अरिंदम भौमिक बताते हैं कि दस्तावेजों में खुदीराम बोस की चार इच्छाओं का उल्लेख मिलता है. इनमें से एक इच्छा पूरी होने की जानकारी मिली, जबकि तीन इच्छाएं अधूरी रह गईं. इन्हीं अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के संकल्प के साथ भौमिक वर्ष 2018 से हर साल खुदीराम के बलिदान दिवस के आसपास मिदनापुर से मुजफ्फरपुर आते हैं.

पहली इच्छा- मिदनापुर की मिट्टी को छूना : खुदीराम बोस की एक इच्छा अपनी जन्मभूमि मिदनापुर की मिट्टी को अंतिम बार स्पर्श करने की थी. जिस धरती पर उनका बचपन बीता, जहां उन्होंने पढ़ाई की और खेलकूद में हिस्सा लिया, उसी मिट्टी को वह आखिरी बार महसूस करना चाहते थे.

मुजफ्फरपुर पहुंचती है जन्मस्थान और स्कूल की मिट्टी : अरिंदम भौमिक खुदीराम के जन्मस्थान, उनके स्कूल और उनसे जुड़े दूसरे स्थानों की मिट्टी एकत्र कर मुजफ्फरपुर लाते हैं. इस मिट्टी को खुदीराम की चिताभूमि पर अर्पित किया जाता है. भौमिक कहते हैं- "यह महज मिट्टी नहीं है. यह उस क्रांतिकारी की स्मृतियों, सपनों और उस अधूरी अंतिम इच्छा को सम्मान देने की कोशिश है."

दूसरी इच्छा- जन्मभूमि से आखिरी जुड़ाव : मिदनापुर की मिट्टी को मुजफ्फरपुर लाना सिर्फ प्रतीकात्मक यात्रा नहीं है. अरिंदम भौमिक के मुताबिक, खुदीराम के जन्मस्थान और उनसे जुड़े स्थानों की मिट्टी लाकर उनकी अंतिम इच्छा को उनकी शहादत की धरती पर सम्मान देने की कोशिश की जाती है.

लाई जाती है खुदीराम के स्कूल की मिट्टी : जिस विद्यालय में खुदीराम ने पढ़ाई की, उस समय उसका नाम हेमिल्टन स्कूल था. आज यही विद्यालय मिदनापुर कॉलेजिएट स्कूल के नाम से जाना जाता है. भौमिक बताते हैं कि खुदीराम से जुड़ी इस जगह की मिट्टी भी एकत्र कर मुजफ्फरपुर लाई जाती है.