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सेना को जवानों को मिलेंगे तीन तरह के सुपर बूट; इनकी खासियतें बेशुमार, पढ़िए स्पेशल रिपोर्ट

आर्मी के लिए स्पेशल बूट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: सेना के जवान दुर्गम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. हालात चाहे जैसे हों, जंगल, पहाड़, बर्फीले इलाके या फिर रेगिस्तान, सपूतों के कदम कभी थमते नहीं. इसके लिए जरूरी साजो-सामान का साथ होना भी अहम है. इस कड़ी में जूते भी आते हैं, जो न सिर्फ मजबूती देते हैं, बल्कि पैरों की रक्षा भी करते हैं. जूते आरामदायक हों तो जमीन पर पकड़ के साथ रास्ता भी आसान बना देते हैं. इसे मद्देनजर रखते हुए तीन तरह के जूते जवानों के लिए डिजाइन किए गए हैं. इनकी बनावट और खासियत ऐसी है जो हर तरह की परिस्थिति में जवानों के लिए मुफीद है. इनकी न सिर्फ पकड़ अच्छी है, बल्कि फिसलने से भी जवानों को बचाएंगे. अभी इनका परीक्षण चल रहा है. उम्मीद है कि जल्द जवानों के कदमताल का हिस्सा बनेंगे. सेना के लिए बने स्पेशल बूट. (Video Credit; ETV Bharat) परीक्षण के लिए भेजे गए तीन तरह के जूते देश के जवानों को अभी तक कानपुर की जिस आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) से हाई एंकल बूट भेजे जाते थे, अब उसी ओईएफ में पहली बार तीन नए प्रकार के जूते तैयार किए दिए गए हैं. इन जूतों में ऑलिव ग्रीन बूट, स्वैड लेदर बूट व ब्लैक लेदर बूट शामिल हैं. तीनों ही प्रकार के पांच-पांच हजार जोड़ी जूते सेना को परीक्षण के लिए भेजे जा चुके हैं. अब केवल सेना से आर्डर मिलने का इंतजार ओईएफ के आला अफसर व कर्मी कर रहे हैं. सबसे पहले ऑलिव ग्रीन बूट इस पूरे मामले को लेकर ओईएफ के चीफ जनरल मैनेजर डॉ. अनिल रंगा ने ईटीवी भारत संवाददाता से बात की. उन्होंने बताया कि सेना से कुछ दिनों पहले एक मैसेज मिला था कि तीन नए डिजाइंस व नए तरह के जूते चाहिए. अच्छी एक्सरसाइज थी तो अपने बिजनेस पार्टनर व फैक्ट्री के विशेषज्ञों संग मंथन किया. तय किया कि सेना को तीन नए प्रकार के जूते हम देंगे. इसके बाद सबसे पहले ऑलिव ग्रीन बूट बनाया, जो लेदर से बना है. इसके बाद स्वैड लेदर और ब्लैक लेदर बूट भी तैयार कर लिया. उन्होंने कहा कि जो नए जूते बने हैं, वह सैनिकों के लिए हर तरह की परिस्थितियों में मुफीद हैं. साथ ही बहुत आरामदायक हैं. ऑलिव ग्रीन लेदर की खासियत. (Photo Credit; ETV Bharat)