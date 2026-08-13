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सेना को जवानों को मिलेंगे तीन तरह के सुपर बूट; इनकी खासियतें बेशुमार, पढ़िए स्पेशल रिपोर्ट

तीनों नए जूते पहली बार कानपुर की आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में हुए तैयार, पांच-पांच हजार जोड़ी सेना को भेजे गए

आर्मी के लिए स्पेशल बूट.
आर्मी के लिए स्पेशल बूट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 4:57 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 5:09 PM IST

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कानपुर: सेना के जवान दुर्गम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. हालात चाहे जैसे हों, जंगल, पहाड़, बर्फीले इलाके या फिर रेगिस्तान, सपूतों के कदम कभी थमते नहीं. इसके लिए जरूरी साजो-सामान का साथ होना भी अहम है. इस कड़ी में जूते भी आते हैं, जो न सिर्फ मजबूती देते हैं, बल्कि पैरों की रक्षा भी करते हैं. जूते आरामदायक हों तो जमीन पर पकड़ के साथ रास्ता भी आसान बना देते हैं. इसे मद्देनजर रखते हुए तीन तरह के जूते जवानों के लिए डिजाइन किए गए हैं. इनकी बनावट और खासियत ऐसी है जो हर तरह की परिस्थिति में जवानों के लिए मुफीद है. इनकी न सिर्फ पकड़ अच्छी है, बल्कि फिसलने से भी जवानों को बचाएंगे. अभी इनका परीक्षण चल रहा है. उम्मीद है कि जल्द जवानों के कदमताल का हिस्सा बनेंगे.

सेना के लिए बने स्पेशल बूट. (Video Credit; ETV Bharat)

परीक्षण के लिए भेजे गए तीन तरह के जूते

देश के जवानों को अभी तक कानपुर की जिस आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) से हाई एंकल बूट भेजे जाते थे, अब उसी ओईएफ में पहली बार तीन नए प्रकार के जूते तैयार किए दिए गए हैं. इन जूतों में ऑलिव ग्रीन बूट, स्वैड लेदर बूट व ब्लैक लेदर बूट शामिल हैं. तीनों ही प्रकार के पांच-पांच हजार जोड़ी जूते सेना को परीक्षण के लिए भेजे जा चुके हैं. अब केवल सेना से आर्डर मिलने का इंतजार ओईएफ के आला अफसर व कर्मी कर रहे हैं.

सबसे पहले ऑलिव ग्रीन बूट

इस पूरे मामले को लेकर ओईएफ के चीफ जनरल मैनेजर डॉ. अनिल रंगा ने ईटीवी भारत संवाददाता से बात की. उन्होंने बताया कि सेना से कुछ दिनों पहले एक मैसेज मिला था कि तीन नए डिजाइंस व नए तरह के जूते चाहिए. अच्छी एक्सरसाइज थी तो अपने बिजनेस पार्टनर व फैक्ट्री के विशेषज्ञों संग मंथन किया. तय किया कि सेना को तीन नए प्रकार के जूते हम देंगे. इसके बाद सबसे पहले ऑलिव ग्रीन बूट बनाया, जो लेदर से बना है. इसके बाद स्वैड लेदर और ब्लैक लेदर बूट भी तैयार कर लिया. उन्होंने कहा कि जो नए जूते बने हैं, वह सैनिकों के लिए हर तरह की परिस्थितियों में मुफीद हैं. साथ ही बहुत आरामदायक हैं.

ऑलिव ग्रीन लेदर की खासियत.
ऑलिव ग्रीन लेदर की खासियत. (Photo Credit; ETV Bharat)

वर्दी की तरह जूते भी नहीं दिखेंगे

ओईएफ के चीफ जनरल मैनेजर डॉ. अनिल रंगा बताते हैं कि, हमने ऑलिव ग्रीन रंग इसलिए चुना क्योंकि आर्मी के जवानों की वर्दी का जो रंग होता है, वह इससे मिलता-जुलता है. जब वह अपनी वर्दी में होते हैं तो दुश्मनों को उन्हें पहचानने में मुश्किलें होती हैं. ठीक इसी तरह अब जवानों के जूतों का रंग भी ऑलिव ग्रीन होगा. इससे वह जूते भी नहीं पहचान पाएंगे. जबकि अभी तक काले रंग के जूतों में उन्हें आसानी से पहचान लिया जाता था. बोले, यह रंग जवानों को सबसे अधिक पसंद आया है.

स्वैड की विशेषता.
स्वैड की विशेषता. (Photo Credit; ETV Bharat)

बर्फीले रास्तों के लिए अलग है जूता

डॉ. अनिल रंगा से जब सवाल किया गया कि क्या ऑलिव ग्रीन बूट बर्फीले और रेतीले दोनों तरह के रास्तों के लिए मददगार होंगे? इसके जवाब में उन्होंने बताया कि बर्फीले रास्तों के लिए हमने -50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहनने वाले जूते तैयार कर दिए हैं. जबकि जो तीन नए प्रकार के जूते बनाए हैं, वह सभी तरह के रास्तों के लिए उपयोगी हैं. उन्होंने कहा कि नए जूतों के आर्डर आते ही हम उन्हें बनाना शुरू कर देंगे.

पिछले साल साढ़े सात लाख जूते आर्मी को दिए

डॉ. अनिल रंगा ने बताया कि पिछले साल ओईएफ की ओर से साढ़े सात लाख जूते आर्मी को दिए गए थे. वहीं, एक लाख से अधिक जूते हम नेवी को दे चुके हैं. ओईएफ में आधुनिक संसाधनों से लैस तकनीकों वाली मशीनों से हम जूते तैयार कर रहे हैं. समय से ही सेना को जूते मुहैया कराते रहेंगे.

ब्लैक लेदर बूट की खासियत.
ब्लैक लेदर बूट की खासियत. (Photo Credit; ETV Bharat)

जवानों को दुर्गम हालात में करनी पड़ती है ड्यूटी

यहां हम जिक्र कर दें कि सेना के जवानों को कभी-कभी बेहद खराब मौसम, दुर्गम इलाकों, ठंड और ऊंचाई पर भी ड्यूटी करनी पड़ती है. सियाचिन जैसी जगहों पर तो तापमान माइनस 50°C से भी नीचे चला जाता है. इसके अलावा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच गश्त करनी पड़ती है. जबकि पूर्वोत्तर के घने जंगलों में नमी के साथ ही खतरनाक वन्यजीवों का सामना करना पड़ता है. आतंकवाद विरोधी अभियानों में हमेशा जान का जोखिम बना रहता है. 24 घंटे की तत्परता दिखानी पड़ती है. इसके अलावा देश के अंदर आपदा काल में यही जवान लोगों की रक्षा करते हैं. इन नए तरह के डिजाइन बूटों को जवानों के लिए काफी लाभदायक माना जा रहा है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 5:09 PM IST

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