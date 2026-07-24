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यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें! खतरे के निशान पर पहुंचा पुल संख्या 203 का जलस्तर, जोधपुर मंडल की ये 3 ट्रेनें हुईं पूरी तरह रद्द

बांद्रा टर्मिनस-जैसलमेर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस भी रद्द, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने लिया निर्णय.

वेस्टर्न रेलवे ने रोकी गाड़ियां
वेस्टर्न रेलवे ने रोकी गाड़ियां (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 10:42 AM IST

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जैसलमेर : पश्चिम रेलवे के घोलवड़-उमरगाम रोड रेलखंड के बीच स्थित पुल संख्या 203 पर जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पश्चिम रेलवे ने इस रेलखंड पर रेल परिचालन को अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया है. इसके चलते उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल से जुड़ी तीन प्रमुख ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने का निर्णय लिया गया है. ट्रेनों के रद्द होने से जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, पश्चिम रेलवे के घोलवड़-उमरगाम रोड रेलखंड के मध्य स्थित पुल संख्या 203 पर लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है. जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद रेलवे प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर रेल यातायात अस्थाई रूप से रोक दिया है. रेलवे अधिकारियों द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई को संचालित होने वाली ट्रेन संख्या 22931 बांद्रा टर्मिनस-जैसलमेर एक्सप्रेस को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा 24 जुलाई को चलने वाली ट्रेन संख्या 20484 दादर-भगत की कोठी एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी. वहीं, 25 जुलाई को संचालित होने वाली ट्रेन संख्या 22932 जैसलमेर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को भी पूरी तरह रद्द किया गया है.

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के संचालन की स्थिति की जानकारी रेलवे के अधिकृत माध्यमों से प्राप्त कर लें. जलभराव की स्थिति सामान्य होने और रेलखंड को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही इस मार्ग पर रेल परिचालन बहाल किया जाएगा. रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता. स्थिति के अनुसार आगे के निर्णय लिए जाएंगे.

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