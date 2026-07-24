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यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें! खतरे के निशान पर पहुंचा पुल संख्या 203 का जलस्तर, जोधपुर मंडल की ये 3 ट्रेनें हुईं पूरी तरह रद्द

वेस्टर्न रेलवे ने रोकी गाड़ियां ( फाइल फोटो )

जैसलमेर : पश्चिम रेलवे के घोलवड़-उमरगाम रोड रेलखंड के बीच स्थित पुल संख्या 203 पर जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पश्चिम रेलवे ने इस रेलखंड पर रेल परिचालन को अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया है. इसके चलते उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल से जुड़ी तीन प्रमुख ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने का निर्णय लिया गया है. ट्रेनों के रद्द होने से जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, पश्चिम रेलवे के घोलवड़-उमरगाम रोड रेलखंड के मध्य स्थित पुल संख्या 203 पर लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है. जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद रेलवे प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर रेल यातायात अस्थाई रूप से रोक दिया है. रेलवे अधिकारियों द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. इसे भी पढ़ें: घोलवड़-उमरगाम रेलखंड पर बाढ़ जैसे हालात, सूर्यनगरी और रणकपुर एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें प्रभावित, जाने रूट और शेड्यूल