यात्रीगण ध्यान दें! तीन ट्रेनें रहेंगी निरस्त, शताब्दी समेत कई ट्रेनों का रूट बदला, जानिए क्या होगा शेड्यूल?
अमौसी–मानक नगर स्टेशन और जैतीपुर-हरौनी सेक्शन के बीच आठ घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा.
Published : November 26, 2025 at 9:06 PM IST
लखनऊ : उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल तीन दिसंबर को कानपुर सेंट्रल–लखनऊ रेल खंड पर अमौसी–मानक नगर स्टेशन और जैतीपुर-हरौनी सेक्शन के बीच आठ घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा. यह ब्लॉक सुबह 09:25 बजे से 17:25 बजे तक प्रभावी रहेगा. ब्लॉक के दौरान लाइन शिफ्टिंग और महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य किए जाएंगे. इससे कई ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं और कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जा रहा है.
तीन दिसंबर को चार ट्रेनें कैंसिल : उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम के मुताबिक, ट्रेन नंबर 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ जं. इंटरसिटी एक्सप्रेस. ट्रेन नंबर 11110 लखनऊ जं.–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस. ट्रेन नंबर 51813 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–लखनऊ पैसेंजर. ट्रेन नंबर 51814 लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर का संचालन निरस्त रहेगा.
इन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन : तीन दिसंबर को अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाली 12004 नई दिल्ली बीएमसी–लखनऊ शताब्दी एक्स. उन्नाव–माखी–बालामऊ–लखनऊ के रास्ते संचालित की जाएगी. दो दिसम्बर को अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाली 12103 पुणे–लखनऊ एक्स. उन्नाव–माखी–बालामऊ–लखनऊ के रास्ते संचालित की जाएगी. दो दिसंबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली 15066 पनवेल–गोरखपुर एक्स उन्नाव- माखी–बालामऊ–लखनऊ जंक्शन के रास्ते संचालित की जाएगी. दो दिसंबर को अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाली 12173 लोकमान्य तिलक–मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ उन्नाव–डलमऊ–उबरनी–रायबरेली–प्रतापगढ़ के रास्ते संचालित की जाएगी (लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा). इसके अलावा तीन दिसंबर को अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाली 12180 आगरा फोर्ट–लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस उन्नाव–माखी–बालामऊ–आलमनगर–लखनऊ के रास्ते संचालित की जाएगी. दो दिसंबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली 19715 जयपुर–गोमतीनगर (उन्नाव–माखी–बालामऊ–आलमनगर–लखनऊ–गोमतीनगर) के रास्ते संचालित की जाएगी (ऐशबाग और बादशाह नगर स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा). इसके अलावा तीन दिसंबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली 12589 गोरखपुर-चर्लपल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ऐशबाग–लखनऊ–आलमनगर–बालामऊ–माखी–उन्नाव–कानपुर) के रास्ते संचालित की जाएगी (लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा). दो दिसंबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली 11124 बरौनी–ग्वालियर (लखनऊ–आलमनगर–बालामऊ–माखी–उन्नाव) के रास्ते संचालित की जाएगी (लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा).
ये ट्रेनें की गईं रिशेडयूल : ट्रेन नंबर 64212 कानपुर सेंट्रल–लखनऊ मेमू (240 मिनट विलंब, 12.20 के बजाय 16.20 बजे), 64282 उतरेटिया–शिउपुर (17:10 की बजाय 17:45 बजे लेट प्रस्थान), 12003 लखनऊ जंक्शन–नई दिल्ली (लखनऊ जंक्शन से 100 मिनट विलंब), 12104 लखनऊ–पुणे (लखनऊ से 90 मिनट विलंब), 15067 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस (गोरखपुर से 145 मिनट विलंब), 15109 छपरा–मथुरा (छपरा से 205 मिनट विलंब), 04449 दरभंगा–नई दिल्ली (दो दिसंबर को) (दरभंगा से 180 मिनट विलंब और बराबंकी पर 145 मिनट विलंब), 12875 पुरी–आनंद विहार टर्मिनल (225 मिनट), 64211 लखनऊ–कानपुर सेंट्रल (205 मिनट), 12179 लखनऊ जंक्शन–आगरा फोर्ट (75 मिनट) देरी से चलेगी.
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी का कहना है कि यात्रा से पूर्व यात्री अपनी ट्रेनों की स्थिति नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप, रेलवे हेल्पलाइन 139 या नजदीकी स्टेशन से जरूर सत्यापित कर लें.
