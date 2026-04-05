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दौसा में NH-21 पर भीषण हादसा: एक के बाद एक भिड़े तीन ट्रेलर, चार घायल, मदद के लिए आ रहे युवक की कुचलने से मौत

दौसा : जिले के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में नेशनल हाईवे-21 पर रविवार को दिल दहलाने वाला हादसा हुआ. खेड़ा पहाड़पुर के पास तीन ट्रेलरों में जोरदार भिड़ंत हो गई. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हाईवे पर लंबा जाम लग गया. हादसे में ट्रेलरों में सवार 4 जने केबिनों में फंस गए. इनको बड़ी मुश्किल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. वहीं हादसे के बाद बचाव के लिए आ रहे युवक को एक वाहन ने कुचल दिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि हादसे में बचाव में जुटे एक युवक की मौत हुई है. उसका शव सिकराय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.वहीं चार घायलों को दौसा रेफर किया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सबसे आगे चल रहे ट्रेलर का अचानक टायर फट गया. इस कारण ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए. पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा दूसरा ट्रेलर संभल नहीं पाया और सीधे आगे वाले ट्रेलर में जा घुसा. इसी दौरान तीसरे ट्रेलर से भी चालक ने नियंत्रण खो दिया और वह भी हादसे का शिकार हो गया. देखते ही देखते तीनों ट्रेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

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केबिन में फंसे ड्राइवर-खलासी: हादसे के बाद ट्रेलरों के केबिन में ड्राइवर और खलासी बुरी तरह फंस गए. मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला. ट्रेलर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी सिकराय अस्पताल पहुंचाया गया.